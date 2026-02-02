Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bác sĩ ơi: Sốt xuất huyết tấn công trẻ nhỏ - Dấu hiệu nào cần nhập viện ngay?
Bác sĩ ơi: Sốt xuất huyết tấn công trẻ nhỏ - Dấu hiệu nào cần nhập viện ngay?

Trang Châu - Triệu Hà
02/02/2026 05:00 GMT+7

Sốt xuất huyết đang gia tăng ở trẻ nhỏ với nguy cơ diễn tiến nhanh và biến chứng nguy hiểm. Nhiều trường hợp ban đầu chỉ sốt nhẹ, mệt mỏi, dễ bị nhầm với các bệnh thông thường, khiến việc điều trị bị chậm trễ. Vậy những dấu hiệu nào cảnh báo trẻ cần được đưa đến bệnh viện ngay để tránh nguy cơ sốc và biến chứng nặng?

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của ThS. BS Nguyễn Đình Tuấn, sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề “Sốt xuất huyết tấn công trẻ nhỏ - Dấu hiệu nào cần nhập viện ngay?”. 

Bác sĩ ơi: Sốt xuất huyết tấn công trẻ nhỏ - Dấu hiệu nào cần nhập viện ngay?- Ảnh 1.

Sốt xuất huyết tấn công trẻ nhỏ, dấu hiệu nào cần nhập viện ngay?

Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thường gia tăng vào mùa mưa, có thể khởi phát với các triệu chứng quen thuộc như sốt cao, mệt mỏi, đau đầu, nhưng ở trẻ em bệnh dễ diễn tiến nhanh và tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nặng nếu không được theo dõi sát.

Thông qua phân tích chuyên môn, bác sĩ sẽ giúp phụ huynh nhận diện những dấu hiệu cảnh báo sớm cần đưa trẻ đến bệnh viện, phân biệt triệu chứng nhẹ và dấu hiệu nguy hiểm, đồng thời cung cấp các khuyến cáo quan trọng trong chăm sóc, theo dõi và phòng ngừa sốt xuất huyết, giúp giảm thiểu rủi ro cho trẻ trong mùa dịch. 

Bác sĩ ơi: Bệnh tay chân miệng ở trẻ - Vì sao lại dễ dàng gia tăng?

Bác sĩ ơi: Bệnh tay chân miệng ở trẻ - Vì sao lại dễ dàng gia tăng?

Tay chân miệng là một trong những bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, có xu hướng gia tăng theo mùa và dễ bùng phát thành dịch nếu không được kiểm soát kịp thời. Thực tế này đặt ra câu hỏi vì sao tay chân miệng lại dễ lây lan trong cộng đồng trẻ em và làm thế nào để nhận biết, phòng ngừa hiệu quả ngay từ sớm.

Vụ thuốc diệt tủy chứa thạch tín: Vì sao bị cấm trong nha khoa?

