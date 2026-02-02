Bác sĩ ơi: Sốt xuất huyết tấn công trẻ nhỏ - Dấu hiệu nào cần nhập viện ngay?

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của ThS. BS Nguyễn Đình Tuấn, sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh chủ đề “Sốt xuất huyết tấn công trẻ nhỏ - Dấu hiệu nào cần nhập viện ngay?”.

Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thường gia tăng vào mùa mưa, có thể khởi phát với các triệu chứng quen thuộc như sốt cao, mệt mỏi, đau đầu, nhưng ở trẻ em bệnh dễ diễn tiến nhanh và tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nặng nếu không được theo dõi sát.

Thông qua phân tích chuyên môn, bác sĩ sẽ giúp phụ huynh nhận diện những dấu hiệu cảnh báo sớm cần đưa trẻ đến bệnh viện, phân biệt triệu chứng nhẹ và dấu hiệu nguy hiểm, đồng thời cung cấp các khuyến cáo quan trọng trong chăm sóc, theo dõi và phòng ngừa sốt xuất huyết, giúp giảm thiểu rủi ro cho trẻ trong mùa dịch.