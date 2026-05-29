Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện với sự đồng hành của TS.BS Nguyễn Thị Thủy Ngân - Phó Khoa Bệnh Nhiệt đới của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh tình hình virus Ebola hiện nay trên thế giới và nguy cơ đối với Việt Nam. Từ đặc điểm lây truyền, triệu chứng nguy hiểm của bệnh cho đến những diễn biến mới nhất của đợt bùng phát Ebola tại châu Phi, chương trình sẽ giúp người xem hiểu rõ hơn về mức độ nguy hiểm cũng như khả năng ứng phó của ngành y tế. Qua đó, chuyên gia cũng giải đáp những hiểu lầm phổ biến, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cần thiết và giúp cộng đồng tránh tâm lý hoang mang trước dịch bệnh.

Bác sĩ ơi: Tỷ lệ tử vong lên đến 90%, Ebola nguy hiểm như thế nào?

Virus Ebola đang tiếp tục là mối lo ngại y tế toàn cầu khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế trước đợt bùng phát mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Chủng virus lần này là Bundibugyo, một biến thể mới của Ebola, trong khi hiện vẫn chưa có vaccine phòng ngừa hay phác đồ điều trị đặc hiệu. WHO cho biết số ca nghi nhiễm đang tăng nhanh, cùng nguy cơ lây lan xuyên biên giới do di chuyển dân cư và điều kiện y tế hạn chế tại khu vực bùng phát.

Tại Việt Nam, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận ca bệnh Ebola nào. Tuy nhiên, ngành y tế vẫn đang tăng cường giám sát tại cửa khẩu, sân bay và khuyến cáo người dân không chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây lan toàn cầu trong thời đại di chuyển quốc tế hiện nay.