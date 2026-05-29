Bác sĩ ơi: Tỷ lệ tử vong lên đến 90%, Ebola nguy hiểm như thế nào?
Nguyễn Anh
29/05/2026 11:11 GMT+7

Ebola, một trong những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới, đang khiến nhiều quốc gia tăng cường cảnh giác khi số ca bệnh tiếp tục xuất hiện tại một số khu vực ở châu Phi. Trong bối cảnh thông tin về dịch bệnh lan truyền nhanh trên mạng xã hội, không ít người lo ngại nguy cơ Ebola xâm nhập vào Việt Nam và đặt câu hỏi liệu dịch bệnh này có thể bùng phát trở lại trên diện rộng hay không.

Chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên thực hiện với sự đồng hành của TS.BS Nguyễn Thị Thủy Ngân - Phó Khoa Bệnh Nhiệt đới của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) sẽ mang đến cho người xem những thông tin khoa học, dễ hiểu xoay quanh tình hình virus Ebola hiện nay trên thế giới và nguy cơ đối với Việt Nam. Từ đặc điểm lây truyền, triệu chứng nguy hiểm của bệnh cho đến những diễn biến mới nhất của đợt bùng phát Ebola tại châu Phi, chương trình sẽ giúp người xem hiểu rõ hơn về mức độ nguy hiểm cũng như khả năng ứng phó của ngành y tế. Qua đó, chuyên gia cũng giải đáp những hiểu lầm phổ biến, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cần thiết và giúp cộng đồng tránh tâm lý hoang mang trước dịch bệnh.

Virus Ebola đang tiếp tục là mối lo ngại y tế toàn cầu khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế trước đợt bùng phát mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Chủng virus lần này là Bundibugyo, một biến thể mới của Ebola, trong khi hiện vẫn chưa có vaccine phòng ngừa hay phác đồ điều trị đặc hiệu. WHO cho biết số ca nghi nhiễm đang tăng nhanh, cùng nguy cơ lây lan xuyên biên giới do di chuyển dân cư và điều kiện y tế hạn chế tại khu vực bùng phát.

Tại Việt Nam, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận ca bệnh Ebola nào. Tuy nhiên, ngành y tế vẫn đang tăng cường giám sát tại cửa khẩu, sân bay và khuyến cáo người dân không chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây lan toàn cầu trong thời đại di chuyển quốc tế hiện nay.

 

Bác sĩ ơi: Nội soi đại tràng - Khi nào cần làm và có đáng lo ngại?

Bác sĩ ơi: Nội soi đại tràng - Khi nào cần làm và có đáng lo ngại?

Nội soi đại tràng thường khiến nhiều người e ngại vì lo đau, khó chịu hoặc sợ phát hiện bệnh lý nghiêm trọng. Tuy nhiên, đây lại là phương pháp quan trọng giúp phát hiện sớm nhiều vấn đề đường tiêu hóa, đặc biệt khi các bệnh lý đại trực tràng ngày càng có xu hướng trẻ hóa.

Bác sĩ ơi: Cứu người bỏng điện, bỏng hóa chất liệu cứ xả nước là đúng?

