Bác sĩ tiết lộ tình hình hiện tại của em bé chào đời trên taxi

Liên quan đến ca sinh nở hy hữu em bé chào đời trên xe taxi vào sáng ngày 12.7.2026 vừa qua, thông tin mới nhất từ các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ chia sẻ với Báo Thanh Niên, cho biết hiện tại sức khỏe của cả sản phụ và em bé đều đã hoàn toàn ổn định. Bé trai nặng 2.800 gram, chiều dài 48cm, khóc to sau sinh và có chỉ số thích nghi APGAR hoàn toàn bình thường.

Trước đó, sáng 12.7.2026, sản phụ 34 tuổi, ngụ TP.HCM, mang thai lần hai, ở tuần thai thứ 37 và 4 ngày thì xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ. Người nhà lập tức đưa sản phụ đi cấp cứu bằng taxi. Khoảng 8 giờ 10 phút cùng ngày, khi xe đang di chuyển trên đường Trường Chinh, người nhà đã nhờ hai cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ mở đường đến Bệnh viện Từ Dũ.