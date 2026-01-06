Bác sĩ TP.HCM cứu sống ngoạn mục bé trai Hàn Quốc sinh non nặng 1,2 kg

Ngày 6.1, bác sĩ Nguyễn Thanh Thiện, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, đơn vị vừa điều trị thành công một trẻ sơ sinh quốc tịch Hàn Quốc, sinh non ở tuần thai 27 với cân nặng lúc sinh chỉ 1,2 kg.

Trước đó, bệnh nhi được chuyển đến trong tình trạng non tháng kèm bệnh màng trong. Đây là bệnh lý thường gặp ở trẻ sinh non do phổi chưa trưởng thành, dẫn đến suy hô hấp nặng và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh non tháng. Trẻ đã được điều trị tại bệnh viện tuyến dưới trong 4 ngày trước khi chuyển viện.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhi ở Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 ẢNH: BVCC

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng tối ưu hóa các biện pháp hỗ trợ hô hấp, đồng thời chủ động rút ngắn thời gian thở máy xâm lấn.

Sau 24 giờ điều trị, trẻ được cai máy thở xâm lấn, tiếp tục hỗ trợ hô hấp bằng phương pháp không xâm lấn 9 ngày và thở NCPAP (hỗ trợ thở qua mũi bằng áp lực nhẹ, liên tục giúp phổi trẻ không bị xẹp và thở ổn định) trong 16 ngày.

Song song điều trị hô hấp, bệnh nhi được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa mẹ. Đến ngày thứ 13 sau sinh, trẻ đã đạt được lượng sữa cần thiết, góp phần cải thiện thể trạng và hỗ trợ quá trình hồi phục.

Bác sĩ Thiện cho biết, việc triển khai chăm sóc da kề da sớm (đặt bé nằm áp ngực mẹ ngay cả khi còn phải thở máy) góp phần quan trọng vào tăng hiệu quả điều trị. Phương pháp này giúp trẻ nhanh chóng ổn định hô hấp, giảm nguy cơ nhiễm trùng, từ đó cho phép ngưng kháng sinh sớm và rút ngắn thời gian hỗ trợ hô hấp.

Sau 40 ngày điều trị nội trú, trẻ được xuất viện trong tình trạng ổn định, cân nặng đạt 1,9 kg và trở về Hàn Quốc an toàn.

Lãnh đạo Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, trong nhiều năm qua, khoa không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng hiệu quả nhu cầu chăm sóc trẻ sơ sinh nặng, không chỉ trong nước mà cả bệnh nhân quốc tế.