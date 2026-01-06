Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bác sĩ TP.HCM cứu sống ngoạn mục bé trai Hàn Quốc sinh non nặng 1,2 kg

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
06/01/2026 18:31 GMT+7

Sinh non với cân nặng chỉ 1,2 kg và suy hô hấp nặng, bé trai quốc tịch Hàn Quốc đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 giành lại sự sống một cách ngoạn mục.

Ngày 6.1, bác sĩ Nguyễn Thanh Thiện, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, đơn vị vừa điều trị thành công một trẻ sơ sinh quốc tịch Hàn Quốc, sinh non ở tuần thai 27 với cân nặng lúc sinh chỉ 1,2 kg.

Trước đó, bệnh nhi được chuyển đến trong tình trạng non tháng kèm bệnh màng trong. Đây là bệnh lý thường gặp ở trẻ sinh non do phổi chưa trưởng thành, dẫn đến suy hô hấp nặng và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh non tháng. Trẻ đã được điều trị tại bệnh viện tuyến dưới trong 4 ngày trước khi chuyển viện.

Bác sĩ TP.HCM cứu sống ngoạn mục bé trai Hàn Quốc sinh non chỉ nặng 1,2 kg - Ảnh 1.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhi ở Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2

ẢNH: BVCC

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng tối ưu hóa các biện pháp hỗ trợ hô hấp, đồng thời chủ động rút ngắn thời gian thở máy xâm lấn.

Sau 24 giờ điều trị, trẻ được cai máy thở xâm lấn, tiếp tục hỗ trợ hô hấp bằng phương pháp không xâm lấn 9 ngày và thở NCPAP (hỗ trợ thở qua mũi bằng áp lực nhẹ, liên tục giúp phổi trẻ không bị xẹp và thở ổn định) trong 16 ngày.

Song song điều trị hô hấp, bệnh nhi được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa mẹ. Đến ngày thứ 13 sau sinh, trẻ đã đạt được lượng sữa cần thiết, góp phần cải thiện thể trạng và hỗ trợ quá trình hồi phục.

Bác sĩ Thiện cho biết, việc triển khai chăm sóc da kề da sớm (đặt bé nằm áp ngực mẹ ngay cả khi còn phải thở máy) góp phần quan trọng vào tăng hiệu quả điều trị. Phương pháp này giúp trẻ nhanh chóng ổn định hô hấp, giảm nguy cơ nhiễm trùng, từ đó cho phép ngưng kháng sinh sớm và rút ngắn thời gian hỗ trợ hô hấp.

Sau 40 ngày điều trị nội trú, trẻ được xuất viện trong tình trạng ổn định, cân nặng đạt 1,9 kg và trở về Hàn Quốc an toàn.

Lãnh đạo Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, trong nhiều năm qua, khoa không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng hiệu quả nhu cầu chăm sóc trẻ sơ sinh nặng, không chỉ trong nước mà cả bệnh nhân quốc tế.

Tin liên quan

Lấy búi tóc nặng 0,5 kg trong dạ dày bệnh nhi

Lấy búi tóc nặng 0,5 kg trong dạ dày bệnh nhi

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận đã phẫu thuật lấy búi tóc nặng 0,5 kg ra khỏi dạ dày bệnh nhi 5 tuổi ở xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng).

TP.HCM: Đi nhặt ve chai, phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở bãi đất trống

Khám phá thêm chủ đề

sinh non suy hô hấp nặng bệnh nhi Bệnh viện Nhi đồng 2 khoa Hồi sức Sơ sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận