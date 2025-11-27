Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Đi nhặt ve chai, phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở bãi đất trống

Trần Kha
Trần Kha
27/11/2025 11:57 GMT+7

Người dân sống tại khu dân cư Hương Lộ 5 (TP.HCM) phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bãi đất trống nên báo cơ quan chức năng.

Ngày 27.11, lãnh đạo UBND phường An Lạc cho biết, Công an phường An Lạc (quận Bình Tân cũ), TP.HCM đang làm rõ vụ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được người dân phát hiện tại bãi đất trống trong khu dân cư Hương Lộ 5.

TP.HCM: Đi nhặt ve chai, phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở bãi đất trống- Ảnh 1.

Người dân phát hiện trẻ sơ sinh tại bãi đất trống

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Trước đó, hơn 14 giờ ngày 26.11, ông L.V.L (67 tuổi) đi lượm ve chai thì phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bãi đất trống ở đường số 16, khu dân cư Hương Lộ 5 (phường An Lạc).

Trẻ được quấn trong một chiếc khăn, đặt ven đường có cỏ mọc um tùm, sát mép nước.

Ngay sau đó, người dân gọi báo chính quyền sở tại. Khi cơ quan chức năng có mặt xác định trẻ sơ sinh bị bỏ rơi là một bé gái và nhanh chóng đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Hiện sức khỏe bé bình thường và đang được chăm sóc ở Bệnh viện Triều An. 

Công an phường An Lạc cũng đã lấy lời khai người có liên quan. Qua rà soát camera, công an phát hiện khoảng 13 giờ cùng ngày, có một phụ nữ chạy xe đạp vào bãi đất trống, gần nửa tiếng sau thì người này đạp xe ra, bỏ đi mất. 

Công an phường An Lạc tiếp tục xác minh, rà soát camera để tìm người phụ nữ có liên quan.

TP.HCM: Thông tin mới vụ thi thể trẻ sơ sinh trong thùng carton hẻm Nguyễn Ảnh Thủ

TP.HCM: Thông tin mới vụ thi thể trẻ sơ sinh trong thùng carton hẻm Nguyễn Ảnh Thủ

Liên quan vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng carton tại một con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, nghi vấn liên quan đến vụ việc đã khai nhận hành vi bỏ thi thể đứa trẻ mới sinh.

