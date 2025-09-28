Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Thông tin mới vụ thi thể trẻ sơ sinh trong thùng carton hẻm Nguyễn Ảnh Thủ

Trần Kha
Trần Kha
28/09/2025 08:12 GMT+7

Liên quan vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng carton tại một con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, nghi vấn liên quan đến vụ việc đã khai nhận hành vi bỏ thi thể đứa trẻ mới sinh.

Ngày 27.9, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ việc phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng carton tại con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, hơn 9 giờ ngày 25.9, người dân sinh sống tại con hẻm bên hông một siêu thị trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ), TP.HCM phát hiện một thùng carton có dấu hiệu bất thường.

TP.HCM: Thông tin mới vụ thi thể trẻ sơ sinh trong thùng carton hẻm Nguyễn Ảnh Thủ- Ảnh 1.

Con hẻm nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh

ẢNH: TRẦN KHA

Khi kiểm tra, người dân phát hiện bên trong là thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn. Sự việc được trình báo đến cơ quan công an.

Lực lượng Công an phường Trung Mỹ Tây cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm và điều tra.

Qua trích xuất camera an ninh khu vực, cơ quan chức năng phát hiện một người đã đến đặt thùng carton tại vị trí trên. Công an sau đó đã mời người nghi vấn là L.T.B.H (25 tuổi, ở phường Trung Mỹ Tây) lên làm việc.

Tại cơ quan công an, L.T.B.H khai nhận vào khoảng giữa tháng 9.2025, cô cảm thấy bụng có dấu hiệu như mang thai nhưng không đi khám vì trước đó vẫn có kinh nguyệt, dù chu kỳ chỉ kéo dài khoảng 2 ngày.

Đến khoảng 14 giờ ngày 23.9, khi đi vệ sinh, H. bất ngờ đau bụng dữ dội và sinh ra một bé trai. Tuy nhiên, khi bế đứa trẻ lên, H. phát hiện em bé không còn dấu hiệu sự sống. Hoảng loạn và lo sợ, H. dùng khăn quấn thi thể đứa trẻ, cho vào thùng carton đựng sữa và cất giấu trên gác.

Thời điểm xảy ra sự việc, H. ở nhà một mình, chồng là Đ.V.T (31 tuổi) cùng con trai đầu và mẹ chồng không có mặt nên không hay biết.

Đến chiều cùng ngày, H. mang thùng carton chứa thi thể đứa trẻ đến con hẻm không số bên hông siêu thị trên đường Nguyễn Ảnh Thủ để vứt bỏ. H. khai không nói với bất kỳ ai, kể cả chồng và người thân trong gia đình, về việc mình mang thai và sinh con.

Công an phường Trung Mỹ Tây đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong của trẻ sơ sinh và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra để làm sáng tỏ các tình tiết liên quan.

