Xin cứu giúp bé gái 6 tuổi mắc bệnh hiếm

N ẰM BẤT ĐỘNG SAU CƠN SỐT QUÁI ÁC

Chúng tôi đến nhà anh Dũng theo địa chỉ ghi trong đơn để tìm hiểu cụ thể về hoàn cảnh gia đình. Trong căn nhà nhỏ tuềnh toàng lợp tôn, cháu Trần Thị Thu Nga (6 tuổi) nằm im trong vòng tay bà ngoại gần 60 tuổi. Thi thoảng, bé ư a đáp lại khi nghe tiếng người thân, mắt chớp nhẹ, miệng nhoẻn cười khi được người cậu là anh Dũng mở cho xem phim hoạt hình hay bài hát thiếu nhi. "Trước kia, bé Nga rất thông minh, lanh lợi, mới 1 tuổi đã nói được câu dài, chạy chơi khắp sân, vậy mà bây giờ 6 tuổi rồi vẫn chỉ có thể nằm im như này…", bà Chung Thị Kim Lý, bà ngoại Nga, chia sẻ trong nước mắt.

Anh Dũng mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có điều kiện chữa trị cho cháu ẢNH: CẨM NHI

Cha và mẹ Nga ly hôn khi bé mới được 4 tháng tuổi, sau đó mỗi người có gia đình riêng và không còn liên lạc. Nga sống với bà ngoại và người cậu. Bà Lý không có việc làm, còn anh Dũng làm phụ hồ nên cuộc sống khó khăn. Thế rồi, năm Nga hơn 3 tuổi (vào tháng 1.2023), một cơn sốt đã cướp đi tuổi thơ của bé…

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, sau nhiều ngày được các bác sĩ tích cực điều trị và theo dõi, Nga được chẩn đoán mắc bệnh Moyamoya (bệnh lý rối loạn mạch máu tiến triển hiếm gặp). Cháu đã trải qua 2 lần phẫu thuật não nhưng hiện chưa thể hồi phục như trước.

Bé Nga cười tươi khi được cậu mở cho nghe bài hát thiếu nhi mà bé yêu thích ẢNH: CẨM NHI

M ONG CHÁU ĐƯỢC HỒI PHỤC

Gần 3 năm qua, từ khi bé Nga bị bệnh, bà Lý gần như kiệt sức, thường xuyên bị rối loạn tiền đình nên không thể theo cháu vào bệnh viện. Mỗi lần bé nhập viện, người cậu phải bỏ công việc để túc trực bên cháu. Không có thu nhập, gia đình vốn nghèo lại càng túng quẫn. Ngoài số tiền tích cóp ít ỏi đã đội nón ra đi nhanh chóng, khoản tiền hơn 200 triệu đồng gia đình vay mượn để chạy chữa cho Nga cũng đã hết, giờ không thể vay mượn thêm.

Điều may mắn là sau thời gian dài điều trị, hiện sức khỏe bé Nga đã có tiến triển. Mỗi ngày bé ăn được 3 chén cháo và 3 hộp sữa, chịu ư a trò chuyện, tay nhúc nhích muốn đưa lên lấy khi thấy món đồ chơi yêu thích... Kết quả chụp DSA cho thấy não bé có dấu hiệu hồi phục - tia sáng nhỏ nhoi giữa hành trình điều trị lâu dài.

Căn nhà tuềnh toàng mà bé Nga cùng cậu và bà ngoại đang sống ẢNH: CẨM NHI

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ bé Trần Thị Thu Nga; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bé Nga trong thời gian sớm nhất.

Nhưng đi cùng hy vọng là những gánh nặng chồng chất. Bé phải uống thuốc hằng ngày, phải nhập viện thường xuyên vì các di chứng não, động kinh, viêm phổi… và cứ 6 đến 9 tháng phải đến bệnh viện chụp DSA để kiểm tra sự phát triển của các mạch máu não; sắp tới còn cần tập vật lý trị liệu khi chức năng vận động, ngôn ngữ và nhận thức của bé có dấu hiệu phục hồi.

"Cứ mỗi lần nhập viện (thường kéo dài khoảng 10-30 ngày) là gia đình phải thanh toán từ 10 - 15 triệu đồng", anh Dũng cho biết. Với công việc phụ hồ của anh Dũng, lại đi làm không đều đặn nên cố gắng lắm cũng chỉ được 5-6 triệu đồng/tháng. "Tôi không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình. Chỉ cần cháu hồi phục khỏe lại, vui chơi, có thể đến trường như bao trẻ khác là tôi hạnh phúc lắm rồi. Tôi mong các nhà hảo tâm mở lòng với cháu…", anh Dũng nghẹn ngào nói.

Ông Nguyễn Chánh Tính, Trưởng ấp Bàu Điều Thượng, xác nhận gia đình anh Dũng rất khó khăn, lại thêm cháu Nga bị bệnh phải chữa trị lâu dài tốn kém nên gần như kiệt quệ. Hàng xóm cũng rất thương quý tấm lòng của anh Dũng nên sẵn lòng chia sẻ, nhưng cũng không thể giúp mãi… nên rất mong sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Mỗi sự hỗ trợ của bạn đọc, dù nhỏ, cũng là cơ hội giúp bé Nga từng bước lấy lại hy vọng có một tương lai tươi sáng hơn…