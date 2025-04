Cuộc sống khốn khó của 3 mẹ con mắc phải bệnh khó chữa

Trên chiếc giường kê ở góc căn nhà tạm nằm sâu trong xóm Bảo An, xã Tam Hợp (H.Quỳ Hợp, Nghệ An), bà Vũ Thị Quy (53 tuổi) ngồi ủ rũ vì chân tay bị co rút, không thể đi lại. Bên cạnh bà là người con gái Vi Thị Quyên (33 tuổi) và con trai Vi Văn Quyết (31 tuổi) cũng trong tình cảnh tương tự. "Tui lấy chồng, được 2 đứa con thì chồng bỏ đi lấy vợ khác. Năm 2002, tui bị sốt rồi chân tay rút lại, co rúm. Đến bệnh viện khám, bác sĩ bảo bệnh này rất khó chữa, nhà không có tiền nên tui về, bị liệt chân, tay và nằm một chỗ từ đó đến nay", bà Quy buồn bã kể.

Bà Quy bị bệnh, không thể lao động được, cuộc sống vốn gian khó của 3 mẹ con càng trở nên bi đát vì lúc đó 2 người con của bà còn quá nhỏ. 3 mẹ con phải nương nhờ vào lòng thương của người thân và hàng xóm láng giềng. Nỗi buồn lo vì bệnh tật và đói nghèo được xoa dịu phần nào khi 2 người con lớn lên xinh xắn, chịu khó làm lụng. Nhưng cách đây 5 năm, người con gái đầu là chị Vi Thị Quyên cũng bị sốt với các triệu chứng tương tự như mẹ chị từng bị. "Đi viện khám, bác sĩ cũng nói không chữa được, phải về rồi nó bị liệt cả 2 chân, 2 tay", bà Quy gạt nước mắt.

Cuộc sống của 3 mẹ con bà Quy đang rất khốn khó ẢNH: KHÁNH HOAN

Gánh nặng gia đình đè lên vai anh Quyết, người con trai của bà Quy. Anh Quyết đi phụ bếp kiếm tiền nuôi mẹ và chị, gom góp được một ít tiền dự định xây lại căn nhà cho 3 mẹ con ở, rồi cưới vợ. Nhưng năm 2023, sau một đêm ngủ dậy, anh Quyết thấy chân tay tê bì, không đi lại được. Linh cảm báo cho anh biết căn bệnh quái ác của mẹ đã di truyền cho anh. "Em lo lắm. Xuống bệnh viện tỉnh khám, được chẩn đoán nhiễm khuẩn dây thần kinh mãn tính. Lo quá, em đón xe ra Hà Nội khám. Các bác sĩ ở đó bảo bệnh này về bệnh viện tỉnh để điều trị, nên em quay về. Nằm 8 tháng ở bệnh viện tỉnh, được chú bác, cô dì thay nhau chăm. Cuối cùng, em phải về vì 2 chân đã bị teo lại, tay cũng bị tê bì, giờ đi lại phải dùng nạng mới lết đi được", anh Quyết kể.

Những đồng tiền dành dụm được không đủ để chữa bệnh, anh Quyết phải cầu cứu trên trang Facebook cá nhân và được người thân, bà con hàng xóm quyên góp ủng hộ để anh chữa bệnh, nhưng cũng không đủ vì anh phải nằm viện quá dài ngày. "Em hy vọng có cách chữa được bệnh cho em, để em còn đi làm nuôi mẹ, nuôi chị. Nhưng căn bệnh di truyền này quá quái ác", anh Quyết thở dài buồn bã. Theo liệu trình của bác sĩ, anh còn phải nhập viện để điều trị, nhưng gia cảnh đang quá khó khăn.

Ba mẹ con bà Quy đang cần sự chia sẻ của cộng đồng ẢNH: KHÁNH HOAN

Sơ Thân Thị Lý (dòng tu Thừa Sai bác ái), người thường đến nhà chia sẻ, giúp đỡ mẹ con bà Quy, cho biết ngoài tiền trợ cấp xã hội, từ khi anh Quyết bị bệnh, 3 mẹ con bà Quy phải sống bằng sự giúp đỡ của người khác vì ngoài gạo, thức ăn còn phải lo tiền thuốc. "Hôm Quyết đi bệnh viện điều trị, phải mang cái chăn theo, nhà không còn cái nào, 2 mẹ con nằm co quắp vì trời quá lạnh. Chị em chúng tôi phải đi xin cái chăn ấm về cho 2 mẹ con đắp. Cuộc sống của 3 mẹ con bà Quy đang rất khốn khó, chúng tôi rất mong được những người hảo tâm chia sẻ để mẹ con bà đỡ khổ, bớt cô quạnh", sơ Lý mong mỏi.