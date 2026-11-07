Bác sĩ trẻ và sáng kiến 'có 1 không 2' giúp kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

Chỉ với chi phí khoảng 1 triệu đồng nhưng giúp thời gian cắt mỗi túi đóng gói dụng cụ y tế giảm từ 20 giây xuống còn 5 giây. Sáng kiến của bác sĩ trẻ Vũ Hồng Sơn (Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện đa khoa TP.Vinh, tỉnh Nghệ An), góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện này.

Lấy thực tiễn làm điểm xuất phát

Chia sẻ về sáng kiến của mình, bác sĩ Sơn cho biết, trong quá trình công tác, anh nhận thấy việc cắt túi đóng gói dụng cụ y tế còn mất nhiều thời gian và công sức của nhân viên.

"Mỗi ngày khoa, phòng phải xử lý hàng nghìn dụng cụ, công việc đó lấy đi rất nhiều thời gian của chúng tôi và hơn thế nữa nó cũng gây mỏi cổ tay cho nhân viên. Động lực thôi thúc tôi đơn giản lắm, thoạt đầu chỉ nghĩ là làm sao để anh em đỡ vất vả hơn", anh Sơn chia sẻ.

Bác sĩ Vũ Hồng Sơn (giữa) làm việc tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện đa khoa TP.Vinh, tỉnh Nghệ An ẢNH: NVCC

Năm 2024, bác sĩ Vũ Hồng Sơn tham gia xây dựng sáng kiến cải tiến kỹ thuật "Ứng dụng máy cắt túi ép tự động trong đóng gói dụng cụ y tế". Với chi phí đầu tư khoảng 1 triệu đồng, giải pháp giúp rút ngắn thời gian cắt túi từ khoảng 20 giây xuống còn 5 giây mỗi túi, nhanh gấp 4 lần so với phương pháp thủ công.

Không chỉ tăng năng suất, sáng kiến còn giúp giảm hao phí vật tư và tiết kiệm thời gian cho nhân viên y tế. Đặc biệt, sáng kiến này đã góp phần chuẩn hóa quy trình đóng gói dụng cụ trước tiệt khuẩn, để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện.

Sáng kiến được Sở Y tế tỉnh Nghệ An nghiệm thu, công nhận cấp cơ sở ngành y tế theo Quyết định số 1804/QĐ-SYT ngày 11.12.2024.

Không dừng ở cải tiến kỹ thuật, bác sĩ Sơn còn chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát nhiễm khuẩn. Năm 2024, anh chủ nhiệm đề tài đánh giá thực trạng kiến thức kiểm soát nhiễm khuẩn của điều dưỡng viên tại một số khoa lâm sàng hệ ngoại. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để xây dựng chương trình đào tạo, giám sát phù hợp, nâng cao năng lực chuyên môn và tăng cường tuân thủ quy trình tại bệnh viện.

Bác sĩ Vũ Hồng Sơn là đại sứ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè của tỉnh Nghệ An ẢNH: NVCC

Năm 2025, anh tiếp tục chủ trì đề tài về kiến thức, thực hành quản lý chất thải rắn y tế của điều dưỡng; đồng thời tham gia nghiên cứu về kiến thức, thái độ, thực hành phòng ngừa chuẩn của điều dưỡng viên tại các khoa lâm sàng. Những kết quả này được sử dụng để rà soát nội dung đào tạo, chuẩn hóa quy trình quản lý chất thải y tế, tăng cường giám sát và phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm.

Điểm chung trong các nghiên cứu của bác sĩ Vũ Hồng Sơn là đều xuất phát từ yêu cầu thực tế của bệnh viện và hướng tới khả năng ứng dụng. Theo đánh giá của đơn vị, kết quả nghiên cứu đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Đổi mới từ trách nhiệm của người trẻ

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, bác sĩ Sơn còn giữ vai trò Bí thư Đoàn cơ sở bệnh viện từ tháng 3.2022, cùng tập thể tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, chuyển đổi số và phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Với những đóng góp trong công tác, nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn, anh được trao danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025; bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2024; năm 2026 được công nhận danh hiệu "Đảng viên trẻ xuất sắc" tỉnh Nghệ An.

Bác sĩ Vũ Hồng Sơn tham gia hiến máu tình nguyện ẢNH: NVCC

Đặc biệt, những sáng kiến và đề tài nghiên cứu của anh đã trở thành một trong những dấu ấn đổi mới sáng tạo của người trẻ trong công việc và được T.Ư Đoàn vinh danh trong Giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ XI, năm 2026.

Chia sẻ về việc làm của mình, anh Sơn cho rằng: "Sáng tạo không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, chỉ cần quan sát kỹ hơn công việc hằng ngày, chúng ta đã có thể tìm ra cách làm tốt hơn, hiệu quả hơn".

Theo anh Sơn, điều quan trọng nhất để một cán bộ, công chức, viên chức trẻ phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo ngay trong công việc hằng ngày chính là tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và khát vọng tạo ra những giá trị tốt hơn cho người dân, cho xã hội.