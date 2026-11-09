Cuộc thi học thuật Ngọn lửa trẻ - VICC 2026 là hoạt động chuyên môn trong khuôn khổ Hội nghị Tim mạch can thiệp toàn quốc lần thứ 12 (VICC 2026), do Phân hội Tim mạch can thiệp Việt Nam tổ chức tại Hải Phòng trong hai ngày 7 và 8.11.

Ngọn lửa trẻ là cuộc thi kiến thức chuyên môn về tim mạch can thiệp dành cho các bác sĩ dưới 35 tuổi trên toàn quốc, thi đấu theo đội. Đây cũng là dịp để các bác sĩ trẻ giao lưu, học hỏi, khẳng định bản lĩnh và kết nối với đồng nghiệp 3 miền.

Năm nay, cuộc thi có 13 đội các các bệnh viện, viện chuyên ngành tim mạch, trong đó có Viện Tim TP.HCM tham dự. Đội giành giải nhất sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Interventional Cardiology Jeopardy, lần đầu được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị Singapore LIVE 2027.

Ba vòng thi, hai ngôn ngữ

Cuộc thi gồm ba vòng với độ khó tăng dần. Vòng 1, các đội trả lời nhanh 10 câu hỏi bằng tiếng Việt trên phần mềm Kahoot, mỗi câu có 30 giây. Điểm số được tính dựa trên độ chính xác và tốc độ trả lời; 5 đội có điểm cao nhất đi tiếp.

Ở vòng 2, các đội tranh quyền bấm chuông trả lời 10 câu hỏi bằng tiếng Anh. Hai đội có điểm thấp nhất bị loại, ba đội còn lại vào chung kết.

Tại vòng 3, mỗi đội lần lượt trả lời một gói 5 câu hỏi bằng tiếng Anh, với mức điểm 10, 20 và 30; mỗi câu có một phút để trả lời. Nếu trả lời sai, đội bị trừ một nửa số điểm. Mỗi đội có một "Ngôi sao hy vọng": trả lời đúng được nhân đôi điểm, trả lời sai bị trừ gấp đôi.

Bác sĩ trẻ Viện Tim TP.HCM giành giải nhất cuộc thi Ngọn lửa trẻ - VICC 2026 ẢNH: VTCC

Bác sĩ trẻ Viện Tim TP.HCM ngược dòng giành chức vô địch Ngọn lửa trẻ - VICC 2026

Đội Viện Tim TP.HCM khởi đầu chưa thuận lợi khi sau 5 câu hỏi đầu tiên của vòng 1 chỉ xếp thứ 8. Tuy nhiên, nhờ bình tĩnh và phối hợp ăn ý, đội vươn lên vị trí thứ 4 sau câu hỏi thứ 8, rồi kết thúc vòng khởi động ở hạng 3 với 579 điểm.

Ở vòng này, Bệnh viện Nhân dân Gia Định dẫn đầu với 606 điểm, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức xếp thứ hai với 600 điểm. Cuộc cạnh tranh ở nhóm giữa rất sít sao khi đội xếp thứ 3 chỉ hơn đội đứng thứ 5 vỏn vẹn 4 điểm.

Sang vòng 2, dù phải chuyển sang trả lời bằng tiếng Anh theo hình thức bấm chuông loại trực tiếp, đội Viện Tim TP.HCM vẫn giữ phong độ ổn định và giành quyền vào chung kết với vị trí thứ 2 trong 5 đội.

Trận chung kết là cuộc đối đầu giữa đội Viện Tim TP.HCM và đội Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Với kiến thức chuyên môn và bản lĩnh thi đấu, hai thành viên là thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Bích Diễm và bác sĩ Nguyễn Tấn Thiện đã giành chiến thắng, mang về chức vô địch Ngọn lửa trẻ - VICC 2026 cho Viện Tim TP.HCM.

Với kết quả này, đội Viện Tim TP.HCM sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Interventional Cardiology Jeopardy tại Singapore LIVE 2027, diễn ra từ ngày 28 đến 30.1.2027.

Đội Viện Tim TP.HCM sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Interventional Cardiology Jeopardy tại Singapore LIVE 2027 ẢNH: VTCC

TS-BS Bùi Minh Trạng, Giám đốc Viện Tim TP.HCM, cho biết thành tích là niềm tự hào của tập thể viện, ghi nhận năng lực chuyên môn và tinh thần học hỏi của thế hệ bác sĩ trẻ, đồng thời phản ánh hiệu quả công tác đào tạo liên tục tại viện trong lĩnh vực tim mạch can thiệp. Cuộc thi tại Singapore sẽ là cơ hội để các bác sĩ trẻ Việt Nam cọ xát và khẳng định mình trên sân chơi khu vực.