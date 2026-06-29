Bác sĩ từng bị kết tội ngộ sát Michael Jackson hiện sống ra sao?

Những hình ảnh mới được ghi lại cho thấy Conrad Murray, năm nay 73 tuổi, thường xuyên xuất hiện tại một phòng gym, hiệu thuốc và nhà hàng gần nơi ở tại thành phố Sunrise, bang Florida (Mỹ). Ông lái một chiếc BMW màu trắng và sinh sống trong một căn nhà ven hồ thuộc khu dân cư khép kín.

Từ bản án gây chấn động đến cuộc sống kín tiếng

Ngày 25.6.2009, Michael Jackson qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ) khi mới 50 tuổi. Kết quả điều tra xác định nguyên nhân tử vong là ngộ độc cấp tính thuốc gây mê propofol, dẫn đến ngừng tim.

Bác sĩ Conrad Murray hiện có cuộc sống kín tiếng tại bang Florida (Mỹ), gần 17 năm sau vụ án liên quan đến cái chết của Michael Jackson Ảnh: AFP

Conrad Murray, bác sĩ tim mạch đồng thời là bác sĩ riêng của nam ca sĩ, thừa nhận đã truyền propofol theo yêu cầu của Michael Jackson nhằm giúp ông điều trị chứng mất ngủ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng kết luận cái chết của Michael Jackson là một vụ giết người do sơ suất. Các công tố viên cho rằng Conrad Murray đã có hành vi cẩu thả nghiêm trọng khi sử dụng loại thuốc gây mê này mà không trang bị đầy đủ thiết bị theo dõi bệnh nhân, đồng thời chậm trễ hơn một giờ mới gọi cấp cứu.

Trong khi đó, Conrad Murray luôn phủ nhận trách nhiệm. Ông khai rằng chỉ sử dụng một lượng thuốc rất nhỏ và cho rằng chính Michael Jackson đã tự tiêm thêm propofol khi ông không để ý. Tháng 11.2011, Conrad Murray bị kết tội ngộ sát và lĩnh án 4 năm tù giam.

Dù bị tuyên án 4 năm tù, Conrad Murray được trả tự do vào năm 2013 sau gần 2 năm thụ án. Luật sư của ông khi đó cho biết việc mãn hạn sớm không phải nhờ cải tạo tốt mà do được tính thời gian tạm giam trước khi tuyên án theo quy định của pháp luật.

Sau bản án, giấy phép hành nghề y của Conrad Murray tại California, Nevada và Texas (Mỹ) lần lượt bị đình chỉ hoặc thu hồi. Tuy nhiên, bản thân bác sĩ này chưa bao giờ thừa nhận mình có tội. "Tôi chỉ ở nhầm nơi vào nhầm thời điểm", Conrad Murray từng nói trong cuộc phỏng vấn với CNN năm 2013. Luật sư Charles Peckham cũng khẳng định thân chủ của mình tin rằng rồi sẽ được minh oan và có thể quay trở lại hành nghề y để tiếp tục chữa trị cho bệnh nhân.

Sau khi ra tù, Conrad Murray nhiều lần tìm cách trở lại ngành y dù giấy phép hành nghề tại Mỹ vẫn không được khôi phục. Năm 2013, ông nộp đơn xin phục hồi giấy phép hành nghề tại bang Texas (Mỹ). Đến năm 2016, Conrad Murray cho biết ông vẫn thực hiện các buổi tư vấn y khoa miễn phí cho bệnh nhân tại Florida trong phạm vi pháp luật cho phép. "Tôi đã mất rất nhiều. Tôi mất tất cả những gì mình gây dựng chỉ vì một bản án bất công. Tôi vẫn luôn là một người vô tội", Conrad Murray chia sẻ.

Đến tháng 5.2023, ông thành lập cơ sở y tế DCM Medical Institute tại El Socorro, San Juan, Trinidad và Tobago, quê hương của mình. Conrad Murray cho biết ông quyết định mở cơ sở y tế riêng sau khi cảm thấy bị đồng nghiệp xa lánh. "Tất cả những gì tôi muốn là hợp tác, chia sẻ kiến thức và mang đến sự chăm sóc cho nhiều người hơn. Nhưng rồi họ dần đóng cánh cửa với tôi khi chứng kiến những ca bệnh tôi thực hiện", ông nói.

Theo Conrad Murray, quá trình xây dựng viện y khoa gặp không ít khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn Trinidad và Tobago đóng cửa biên giới suốt 2 năm vì dịch bệnh. Dù vậy, ông khẳng định chưa bao giờ từ bỏ.

Cuộc sống kín tiếng ở tuổi U.80

Theo các nguồn tin, sau nhiều năm sinh sống gần thành phố Fort Lauderdale, bang Florida (Mỹ), Conrad Murray từng trở về Trinidad và Tobago để tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực y tế.

Năm 2018, ông khởi kiện Hội đồng Y khoa Trinidad và Tobago sau khi cơ quan này từ chối tiếp nhận lệ phí đăng ký hành nghề hằng năm, khiến ông không thể tiếp tục khám chữa bệnh hợp pháp tại quốc gia này.

Trước khi thành lập DCM Medical Institute, Conrad Murray từng làm việc tại một viện dưỡng lão ở Chaguanas và duy trì hoạt động khám chữa bệnh tư nhân. Hiện chưa rõ ông còn trực tiếp tham gia điều hành viện y khoa hay không. Theo các thông tin mới nhất, giấy phép hành nghề của Conrad Murray tại Mỹ vẫn trong tình trạng bị đình chỉ. Bên cạnh công việc, Conrad Murray có nhiều người con và cho biết mong muốn xây dựng cuộc sống riêng tư sau nhiều năm vướng vào vụ án đình đám.