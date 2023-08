Bác sĩ Việt Nam đầu tiên ứng cử Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO

Tối nay 24.5, thuốc Botulinum Antitoxin Heptavalent (BAT) do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp điều trị ngộ độc Botulinum được gửi từ kho của WHO tại Thuỵ Sĩ đã về đến TP.HCM.