Bác thợ xây vi phạm nồng độ cồn cam kết 'không uống rượu khi lái xe'

Chiều nay 17.1, trao đổi với PV Thanh Niên, thiếu tá Nguyễn Văn Hoành, Trưởng Công an xã Tân Lâm Hương (H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, vào sáng cùng ngày đơn vị này đã mời bác thợ xây uống rượu quên đường về nhà là ông Nguyễn Văn S. (50 tuồi, ngụ tại thôn Tân Tiến, xã Tân Lâm Hương) lên trụ sở để viết bản kiểm điểm và nhắc nhở, tuyên truyền cho người này nắm rõ hành vi vi phạm nồng độ cồn của mình khi tham gia giao thông.



Công an xã Tân Lâm Hương mời bác thợ xây lên làm việc PHẠM ĐỨC

"Tạm thời chúng tôi đã yêu cầu ông S. viết bản kiểm điểm và ký cam kết sẽ không tái phạm, đặc biệt là khi tham gia giao thông không được uống rượu bia. Ông S. hiện có vợ và 2 con, hoàn cảnh gia đình cũng đang khó khăn", thiếu tá Hoành nói.

Kể với PV Thanh Niên, ông S. cho biết bản thân làm nghề thợ xây được hơn 10 năm nay. Vào tối ngày 16.1, sau khi kết thúc buổi làm việc xây dựng nhà ở cho một người dân cùng xã, ông được chủ nhà mời ở lại ăn tối và uống rượu.

Trên đường điều khiển xe máy đi về nhà, ông S. bị mất phương hướng, đi lạc xuống TP.Hà Tĩnh.

Khi đi qua đường Hàm Nghi (P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh), ông S. bị Đội CSGT Công an TP.Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tại đây yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Ông S. cam kết từ nay tuyệt đối không uống rượu bia khi tham gia giao thông PHẠM ĐỨC

"Lúc dừng xe, tôi được các chú CSGT giới thiệu có đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đang ở đây. Ông Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp hỏi thăm, nhắc nhở tôi đã uống rượu thì không nên lái xe. Tôi cũng bảo tôi làm nghề thợ xây, nếu nộp số tiền phạt lớn quá thì không có nên ông Giám đốc Công an tỉnh chỉ nhắc nhở và cho tôi gọi người thân đến để đưa về. Tôi cam kết với Công an xã từ nay về sau khi tham gia giao thông tuyệt đối không uống rượu bia", ông S. tâm sự.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 16.1, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh một người đàn ông bị chốt kiểm tra của CSGT Công an TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Đúng thời điểm này, đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng có mặt tại chốt kiểm tra nên trực tiếp "chất vấn" người đàn ông về lý do tại sao uống rượu.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nhắc nhở bác thợ xây không được uống rượu bia khi lái xe TÂN KỲ

Bác thợ xây nói rằng do được chủ nhà mời uống rượu nên khi ra về bị mất phương hướng, lạc đường đến 3 lần.

Sau khi hỏi han, đại tá Nguyễn Hồng Phong đã nhắc nhở bác thợ xây không nên uống rượu khi tham gia giao thông vì sẽ ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và nguy hiểm cho người khác. Vì trời mưa lạnh, bác thợ xây đã già cả, thật thà và không quá say nên Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu người này gọi điện thoại cho người thân xuống đón về. Bác thợ xây cũng không bị CSGT đo nồng độ cồn để xử phạt vi phạm hành chính ngay tại thời điểm đó.

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút được nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ. Đa số cộng đồng mạng đều đồng tình với cách xử lý rất nhân văn của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đối với bác thợ xây thật thà, chất phác.

Tuy nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh sau đó cũng đã yêu cầu Công an xã Tân Lâm Hương mời bác thợ xây vi phạm nồng độ cồn khi lái xe lên làm việc để "xử lý nguội" với mục đích răn đe, tuyên truyền.