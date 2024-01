Chỉ đạo 'đặc cách' không đo nồng độ cồn 1 thợ xây: Giám đốc Công an nói gì?

Vào tối ngày 16.1, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh một người đàn ông bị chốt kiểm tra của CSGT Công an TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.



Đúng thời điểm này, đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng có mặt tại chốt kiểm tra nên trực tiếp "chất vấn" người đàn ông về lý do tại sao uống rượu.

Người đàn ông đã thật thà "khai báo" tên là S., làm nghề thợ xây, quê ở xã Tân Lâm Hương (H.Thạch Hà, Hà Tĩnh). Cuối ngày làm việc, ông được chủ nhà mời uống rượu và do quá chén nên quên đường về nhà.

Bác thợ xây nói rằng do bị mất phương hướng, lạc đường đến 3 lần nên mới đi vào đường Hàm Nghi (P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh) và bị lượng CSGT làm nhiệm vụ tại đây phát hiện, yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Sau khi hỏi han, đại tá Nguyễn Hồng Phong đã nhắc nhở bác thợ xây không nên uống rượu khi tham gia giao thông vì sẽ ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và nguy hiểm cho người khác. Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng quyết định "đặc cách" không đo nồng độ cồn bác thợ xây và yêu cầu người này gọi điện thoại cho người thân xuống đón về.

Ngay sau đó, bác thợ xây đã lấy điện thoại ra gọi cho cho vợ. Ít phút sau, người vợ của bác thợ xây đã có mặt tại chốt kiểm tra để chở chồng mình về nhà.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, thời điểm đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội là vào tối 16.1, khi ông đang cùng tổ công tác của Đội CSGT Công an TP.Hà Tĩnh xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Hàm Nghi.

"Sau khi bác thợ xây chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tôi thấy ông ấy rất hiền lành, chất phác, thật thà trình bày lý do uống rượu. Bác thợ xây thậm chí rất hợp tác, không đến mức say xỉn quậy phá. Nếu đo nồng độ cồn thì chắc chắn bác ấy sẽ bị xử phạt hành chính với số tiền khoảng 7 - 8 triệu đồng, trong khi người ta rất khó khăn. Tôi nhận thấy việc xử lý cũng cần phải nhân văn, vì trong các vụ án hình sự thậm chí còn có cho hưởng khoan hồng chứ nói gì đến hành chính. Trong lĩnh vực hành chính thì có xử phạt tiền và phạt cảnh cáo. Do vậy, tôi đã yêu cầu cấp dưới không đo nồng độ cồn đối với bác ấy và yêu cầu người này gọi điện cho người thân xuống để chở về nhằm đảm bảo an toàn", đại tá Phong nói.

Theo đại tá Phong, mặc dù "đặc cách" không đo nồng đối với bác thợ xây nhưng ông sẽ yêu cầu công an địa phương làm việc để kiểm điểm người này.

"Tôi chọn phương án xử lý này là vì chính sách nhân văn của pháp luật và quyết định như vậy thì tính răn đe cũng cao hơn là phạt tiền. Nếu trong trường hợp bác thợ xây quậy phá thì sẽ bị xử lý ngay. Nói chung trong lĩnh vực xử lý giao thông thì phải nhân văn, người ta phải phục thì mới chấp hành. Sau khi đoạn clip được đăng tải, có người còn bảo có phải đây là trường hợp ngoại lệ hay không. Tôi nhìn nhận rằng đây là văn hóa của làng quê, thường khi thợ xây xong thì có mời uống ít ly rượu. Cái này phải tuyên truyền từ từ để thay đổi, để người dân chấp hành đã có nồng độ cồn thì tuyệt đối không lái xe", đại tá Phong giải thích.