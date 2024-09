Bác thông tin 'cô gái Nghệ An tử vong khi cứu trợ ở Yên Bái'

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải và được nhiều người chia sẻ thông tin "trong lúc cứu trợ bà con vùng lũ Yên Bái không may bị lật thuyền, em Nguyễn Thị Hoài Thương (20 tuổi, quê Nam Đàn, Nghệ An) bị nước cuốn trôi và tử vong".



Một tài khoản Facebook đăng tải thông tin Nguyễn Thị Hoài Thương tử vong khi cứu trợ ẢNH: FACEBOOK

Một số tài khoản còn mô tả vụ tai nạn này như sau: Nhóm tình nguyện viên thiện nguyện lên thuyền đi cứu trợ bà con vùng lũ Yên Bái. Khi đến vùng nước chảy mạnh thì thuyền bị lật, 4 người tự bơi hoặc được cứu còn Thương không may bị rơi vào vòng nước xoáy khiến nước lũ cuốn trôi.

Ngay sau đó, thông tin này được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội, bày tỏ sự tiếc thương đối với cô gái. Trong số đó, nhiều tài khoản Facekook có hàng trăm ngàn người theo dõi cũng đăng thông tin và đã có hàng nghìn lượt người bày tỏ cảm xúc, bình luận cùng hàng trăm lượt chia sẻ.

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Trưởng phòng LĐ-TB-XH H.Nam Đàn, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội, phòng đã đề nghị các xã rà soát, xác minh. Kết quả, 19/19 xã và thị trấn của huyện báo cáo kết quả xác minh không có ai có thông tin như trên mạng xã hội lan truyền.

Trên Fanpage của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng đăng thông tin dẫn nguồn tin từ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam H.Nam Đàn cho biết: "Cho đến thời điểm này, công an cùng các ngành chức năng huyện và cơ sở xác định thông tin em Hoài Thương người Nam Đàn bị mất do lũ cuốn trong quá trình hoạt động thiện nguyện là không chính xác".

Ngày 11.9, báo chí thông tin về vụ tai nạn khi cứu trợ xảy ra tại Yên Bái. Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 10.9, đoàn cứu trợ gồm 5 người từ H.Yên Bình (Yên Bái) dùng thuyền đi ra khu vực đường Lê Hồng Phong (P.Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái) hỗ trợ người dân bị ngập lũ thì bất ngờ bị lật thuyền do nước chảy xiết khiến thuyền bị va vào gara ô tô.

Vụ lật thuyền làm 5 người bị rơi xuống nước sâu khoảng 2 m, 1 người trong số đó tử vong, 1 người khác bị thương. Nạn nhân tử vong là anh N.H.T (ngụ H.Yên Bình). Đến sáng 11.9, thi thể anh T. đã được tìm thấy tại gần vị trí thuyền lật.