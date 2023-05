'Bác' thông tin Dự án điện LNG hơn 3 tỉ USD ở Long An tìm nhà đầu tư mới

Ngày 23.5, ông Trần Thanh Toản, Phó giám đốc Sở Công thương Long An, cho biết đã thay mặt Ban giám đốc Sở ký công văn thông báo về tiến độ thực hiện Dự án nhà máy điện LNG Long An I, Long An II, bởi vừa qua có dư luận rằng, UBND tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu để lựa chọn nhà đầu tư mới cho dự án này.





Ngày 21.3.2021, lãnh đạo tỉnh Long An trao giấy chứng nhận đầu tư cho đại diện lãnh đạo Công ty VINACAPITAL GS ENERGY PTE.LTD CTV

Công văn của Sở Công thương Long An khẳng định, hiện tại, Dự án nhà máy điện LNG Long An I, Long An II (tọa lạc KCN Đông Nam Á, H.Cần Giuộc, Long An) vẫn đang được nhà đầu tư thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư và định kỳ báo cáo về Sở KH-ĐT, Sở Công thương Long An. Không có việc UBND tỉnh Long An thông báo để các nhà đầu tư nộp hồ sơ xem xét, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp để thực hiện dự án này.

Theo ông Toản, trên cơ sở đề xuất của tỉnh Long An, ngày 13.8.2020, Thủ tướng chính phủ có Công văn số 1080/TTg-CN về việc chuyển đổi nhiên liệu và điều chỉnh quy mô công suất các nhà máy nhiệt điện Long An I và Long An II từ sử dụng than sang sử dụng nhiên liệu khí LNG nhập khẩu; điều chỉnh quy mô tổng công suất của 2 nhà máy là 3.000 MW. Điều chỉnh tiến độ vận hành Nhà máy điện khí LNG Long An I năm 2025 - 2026; tiến độ vận hành Nhà máy điện khí LNG Long An II dự kiến giai đoạn trước năm 2035.

Tháng 3.2021, Sở KH-ĐT Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án nhà máy điện LNG Long An I, II cho Công ty VINACAPITAL GS ENERGY PTE.LTD với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 72.000 tỉ đồng, tương đương hơn 3,1 tỉ USD.

Sở Công thương đã có công văn đề nghị Sở TT-TT Long An kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân đăng tải những thông tin sai lệch về Dự án nhà máy điện LNG Long An I và Long An II.

Cùng ngày, ông Huỳnh Cao Chánh, Phó giám đốc Sở TT-TT Long An, cho biết Sở đang rà soát nội dung thông tin liên quan đến Dự án nhà máy điện LNG Long An I và Long An II. Bước đầu, xác định các thông tin đã đăng tải trên không gian mạng liên quan đến Dự án nhà máy điện LNG Long An I và Long An II trong thời gian gần đây là không chính xác, gây hiểu nhầm và có thể làm ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư của tỉnh Long An. Sở sẽ sớm đưa ra hướng xử lý theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến các thông tin sai lệch nêu trên.