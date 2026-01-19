Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Bác thông tin NOXH ngay trung tâm TP.HCM giá chỉ hơn 20 triệu đồng/m2

Đình Sơn
Đình Sơn
19/01/2026 17:51 GMT+7

Mới đây, trên các diễn đàn về bất động sản xuất hiện bảng giá bán căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt chỉ hơn 20 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, thông tin này là không chính xác

Cụ thể, trong một bảng giá nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt được công bố, một căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích 69,44 m2 (diện tích thông thủy) có giá bán gần 1,5 tỉ đồng, đã bao gồm thuế 5% VAT, nhưng chưa bao gồm 2% phí bảo trì căn hộ hơn 28 triệu đồng. Giá đã bao gồm thuế VAT và phí bảo trì 2% là hơn 1,5 tỉ đồng.

Trong khi đó, căn hộ 1 phòng ngủ có diện tích 35,82 m2 (diện tích thông thủy) có giá bán chỉ 772 triệu đồng, đã bao gồm thuế 5% VAT, nhưng chưa bao gồm 2% phí bảo trì căn hộ hơn 14 triệu đồng. Giá đã bao gồm thuế VAT và phí bảo trì 2% là hơn 787 triệu đồng.

Theo tính toán, với mức giá trên, mỗi m2 căn hộ dao động từ hơn 21 triệu đồng, rất rẻ trong bối cảnh giá nhà ở thương mại tại TP.HCM thời gian qua tăng mạnh. 

Nhà ở xã hội ngay giữa trung tâm TP.HCM giá chỉ hơn 20 triệu đồng/m2- Ảnh 1.

Nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt đang rao bán giá chỉ hơn 20 triệu đồng/m2

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Dù vậy, thông tin đến báo chí, Công ty cổ phần Đức Mạnh, chủ đầu tư dự án khẳng định, công ty chưa rao bán, cũng như không có ủy thác hoặc hợp tác với bất kỳ đơn vị, tổ chức hay sàn bất động sản, cá nhân nào đứng ra rao bán hay nhận đặt cọc bán căn hộ.

Chủ đầu tư cũng đã có nhiều văn bản gửi cho Sở Xây dựng, UBND quận, phường và cơ quan báo chí về vấn đề này và khuyến cáo người dân hết sức thận trọng với các thông tin mua bán căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Lý Thường Kiệt trên mạng.

Hiện dự án đang trong quy trình thẩm định giá bán theo quy định pháp luật của Quốc hội và Chính phủ ban hành.

Nhà ở xã hội ngay giữa trung tâm TP.HCM giá chỉ hơn 20 triệu đồng/m2- Ảnh 2.

Đến nay, dự án đã xây dựng gần xong phần thô

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Cũng theo thông tin từ Công ty cổ phần Đức Mạnh, dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt cơ bản đã hoàn thành đến 90 - 95% và đang tiếp tục công tác nghiệm thu, hoàn thiện theo tiến độ được UBND TP.HCM phê duyệt. Tuy nhiên, dự án cũng đang gặp những khó khăn vướng mắc và đang được cơ quan thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.



Tin liên quan

TP.HCM yêu cầu lập sơ đồ theo dõi chi tiết từng dự án nhà ở xã hội

TP.HCM yêu cầu lập sơ đồ theo dõi chi tiết từng dự án nhà ở xã hội

Để hoàn thành chỉ tiêu xây dựng gần 200.000 căn nhà ở xã hội, UBND TP.HCM đã yêu cầu Sở Xây dựng phải sơ đồ theo dõi tiến độ cụ thể từng dự án.

Khám phá thêm chủ đề

nhà ở xã hội Sở Xây dựng Tp.HCM Bộ Xây dựng căn hộ chung cư địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận