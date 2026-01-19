Bác thông tin NOXH ngay trung tâm TP.HCM giá chỉ hơn 20 triệu đồng/m2

Cụ thể, trong một bảng giá nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt được công bố, một căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích 69,44 m2 (diện tích thông thủy) có giá bán gần 1,5 tỉ đồng, đã bao gồm thuế 5% VAT, nhưng chưa bao gồm 2% phí bảo trì căn hộ hơn 28 triệu đồng. Giá đã bao gồm thuế VAT và phí bảo trì 2% là hơn 1,5 tỉ đồng.

Trong khi đó, căn hộ 1 phòng ngủ có diện tích 35,82 m2 (diện tích thông thủy) có giá bán chỉ 772 triệu đồng, đã bao gồm thuế 5% VAT, nhưng chưa bao gồm 2% phí bảo trì căn hộ hơn 14 triệu đồng. Giá đã bao gồm thuế VAT và phí bảo trì 2% là hơn 787 triệu đồng.

Theo tính toán, với mức giá trên, mỗi m2 căn hộ dao động từ hơn 21 triệu đồng, rất rẻ trong bối cảnh giá nhà ở thương mại tại TP.HCM thời gian qua tăng mạnh.

Nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt đang rao bán giá chỉ hơn 20 triệu đồng/m2 ẢNH: ĐÌNH SƠN

Dù vậy, thông tin đến báo chí, Công ty cổ phần Đức Mạnh, chủ đầu tư dự án khẳng định, công ty chưa rao bán, cũng như không có ủy thác hoặc hợp tác với bất kỳ đơn vị, tổ chức hay sàn bất động sản, cá nhân nào đứng ra rao bán hay nhận đặt cọc bán căn hộ.

Chủ đầu tư cũng đã có nhiều văn bản gửi cho Sở Xây dựng, UBND quận, phường và cơ quan báo chí về vấn đề này và khuyến cáo người dân hết sức thận trọng với các thông tin mua bán căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Lý Thường Kiệt trên mạng.

Hiện dự án đang trong quy trình thẩm định giá bán theo quy định pháp luật của Quốc hội và Chính phủ ban hành.

Đến nay, dự án đã xây dựng gần xong phần thô ẢNH: ĐÌNH SƠN

Cũng theo thông tin từ Công ty cổ phần Đức Mạnh, dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt cơ bản đã hoàn thành đến 90 - 95% và đang tiếp tục công tác nghiệm thu, hoàn thiện theo tiến độ được UBND TP.HCM phê duyệt. Tuy nhiên, dự án cũng đang gặp những khó khăn vướng mắc và đang được cơ quan thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.








