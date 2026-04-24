Bạc, vàng đua nhau giảm giá, vẫn chênh thế giới hơn 20 triệu/lượng vàng

Sáng nay, website của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) gặp sự cố nên giá vàng cập nhật chậm hơn thường lệ.

Lúc 8 giờ 53, giá vàng miếng SJC được mua vào và bán ra ở mức 166,2 - 168,7 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt ngày 23.4.

Từ 1 - 24.4, giá vàng miếng SJC đã giảm 8,8 - 9,3 triệu đồng/lượng, song hiện vẫn cao hơn giá vàng thế giới trên 20 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng và giá bạc đều giảm ẢNH: ĐT

Hôm nay, các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc khác cũng cập nhật giá vàng chậm hơn thường lệ.

Lúc 9 giờ 34, Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải mới điều chỉnh giá vàng lần đầu trong ngày. Giá mua vào và bán ra nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo và đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen ở mức: 165,7 - 168,4 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng.

Lúc 10 giờ, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá nhẫn tròn và vàng rồng 1 lượng ở mức: 165,7 - 168,7 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng.

Lúc 9 giờ 43, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng với vàng nhẫn và vàng miếng vàng rồng Thăng Long, giao dịch ở mức: 165,7 - 168,7 triệu đồng/lượng...

Giá bạc trên 77 triệu đồng/kg

Sáng nay, từ khi mở cửa thị trường tới hơn 10 giờ, giá bạc được bán ra quanh mức trên 77 triệu đồng/lượng.

Lúc 9 giờ 55, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi 1 kg bạc là 75,147 - 77,467 triệu đồng, giảm 1,62 - 1,7 triệu đồng.

Tại thời điểm 10 giờ 02, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 kg là 75,199 - 77,519 triệu đồng, tăng 480.000 đồng.

Sở dĩ có sự tăng giảm trái chiều như trên là bởi hôm qua, Phú Quý dừng cập nhật giá bạc tại thời điểm hơn 18 giờ, trong khi Ancarat cập nhật giá lần cuối lúc 19 giờ 27, sát hơn với nhịp điều chỉnh của giá bạc thế giới.

So với mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 21 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 10 giờ 11 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.669,2 USD/ounce, giảm 22,6 USD/ounce (tương đương 0,48%); giá bạc giao ngay là 74,67 USD/ounce, giảm 0,64 USD/ounce (tương đương 0,85%) so với chốt phiên hôm qua.

Theo bà Rhona O'Connell, Trưởng bộ phận Phân tích thị trường tại StoneX, thị trường vàng và bạc đã bị chi phối bởi các diễn biến tại eo biển Hormuz trong những tuần gần đây.

Bạc nhìn chung đi theo vàng, nhưng như thường lệ, biến động giá mạnh hơn nhiều, đặc biệt là vào cuối tuần trước khi giá bạc tăng vọt sau thông tin (sau đó bị rút lại) rằng eo biển Hormuz đã hoàn toàn mở cửa và sẽ duy trì như vậy trong thời gian ngừng bắn.

Hiện tại, các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, song hai bên vẫn còn cách xa nhau. Dự đoán, giá vàng và bạc sẽ tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới.