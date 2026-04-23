Giá vàng, giá bạc sáng 23.4 giảm gần 1 triệu/lượng

Lúc 8 giờ 35 hôm nay 23.4, giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 166,7 - 169,2 triệu đồng, giảm 800.000 đồng so với chốt ngày 22.4.

So với mức giá đầu ngày 1.4 (175 - 178 triệu đồng/lượng) và mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC lần lượt giảm 8,3 - 8,8 triệu đồng và 21,2 - 21,7 triệu đồng.

Sáng nay, giá vàng và giá bạc đều giảm ẢNH: ĐT

Lúc gần 9 giờ, các doanh nghiệp khác như Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải... cũng lập tức điều chỉnh giảm giá vàng.

Phú Quý niêm yết giá nhẫn tròn và vàng rồng 1 lượng ở mức: 166,2 - 169,2 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải mua vào và bán ra nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo và đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen đều ở mức: 166,3 - 168,9 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng...

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới gần 19 triệu đồng/lượng.

Giá bạc dưới 80 triệu đồng/kg

Cũng trong sáng nay, giá bạc giảm so với chốt ngày 22.4. Lúc 8 giờ 54, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi 1 kg bạc là 77,013 - 79,387 triệu đồng, giảm 907.000 - 960.000 đồng.

Tại thời điểm 8 giờ 53, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 kg là 77,386 - 79,786 triệu đồng, giảm 693.000 - 720.000 đồng.

Lúc 8 giờ 54, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 5 lượng là 14,56 - 15,06 triệu đồng, giảm 130.000 - 135.000 đồng.

So với mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm 19 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 9 giờ 04 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.721,8 USD/ounce, giảm 17,1 USD/ounce (tương đương 0,36%); giá bạc giao ngay là 76,78 USD/ounce, giảm 0,8 USD/ounce (tương đương 1,03%) so với chốt phiên hôm qua.