Giá vàng 'thủng' mốc 170 triệu/lượng

Lúc 8 giờ 32 hôm nay 22.4, giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 167,2 - 169,7 triệu đồng, giảm 900.000 đồng so với chốt ngày 21.4.

So với mức giá đầu ngày 1.4 (175 - 178 triệu đồng/lượng) và mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC lần lượt giảm 7,8 - 8,3 triệu đồng và 20,7 - 21,2 triệu đồng.

Sáng nay, giá vàng và giá bạc đồng loạt giảm ẢNH: ĐT

Khoảng 8 giờ 35, các doanh nghiệp khác như Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải... cũng lập tức điều chỉnh giảm giá vàng.

Phú Quý niêm yết giá nhẫn tròn và vàng rồng 1 lượng ở mức: 166,7 - 169,7 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải mua vào và bán ra nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo và đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen đều ở mức: 167,2 - 169,7 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 - 600.000 đồng...

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới gần 19 triệu đồng/lượng.

Giá bạc giảm xuống dưới 80 triệu đồng/kg

Sáng nay 22.4, giá bạc cũng giảm so với chốt ngày 21.4. Lúc 8 giờ 44, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi 1 kg là 77,573 - 79,973 triệu đồng, giảm 1,28 - 1,33 triệu đồng.

Tại thời điểm 8 giờ 48, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 kg là 77,786 - 80,186 triệu đồng, giảm 1,01 - 1,04 triệu đồng.

Lúc 8 giờ 48, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 5 lượng là 14,635 - 15,135 triệu đồng, giảm 190.000 - 195.000 đồng.

So với mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 18 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 8 giờ 57 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.753,2 USD/ounce, tăng 34,1 USD/ounce (tương đương 0,72%); giá bạc giao ngay là 77,54 USD/ounce, tăng 1 USD/ounce (tương đương 1,3%) so với chốt phiên hôm qua.