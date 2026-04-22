Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng 'thủng' mốc 170 triệu/lượng

Đan Thanh
Đan Thanh
22/04/2026 09:18 GMT+7

Giá vàng và giá bạc sáng 22.4 đồng loạt giảm. Vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng, bạc giảm hơn 1 triệu đồng/kg.

Lúc 8 giờ 32 hôm nay 22.4, giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 167,2 - 169,7 triệu đồng, giảm 900.000 đồng so với chốt ngày 21.4.

So với mức giá đầu ngày 1.4 (175 - 178 triệu đồng/lượng) và mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC lần lượt giảm 7,8 - 8,3 triệu đồng và 20,7 - 21,2 triệu đồng.

Giá vàng, giá bạc 'lao dốc' - Ảnh 1.
Giá vàng, giá bạc 'lao dốc' - Ảnh 2.

Sáng nay, giá vàng và giá bạc đồng loạt giảm

ẢNH: ĐT

Khoảng 8 giờ 35, các doanh nghiệp khác như Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải... cũng lập tức điều chỉnh giảm giá vàng.

Phú Quý niêm yết giá nhẫn tròn và vàng rồng 1 lượng ở mức: 166,7 - 169,7 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng. 

Bảo Tín Mạnh Hải mua vào và bán ra nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo và đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen đều ở mức: 167,2 - 169,7 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 - 600.000 đồng...

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới gần 19 triệu đồng/lượng.

Giá bạc giảm xuống dưới 80 triệu đồng/kg

Sáng nay 22.4, giá bạc cũng giảm so với chốt ngày 21.4. Lúc 8 giờ 44, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi 1 kg là 77,573 - 79,973 triệu đồng, giảm 1,28 - 1,33 triệu đồng.

Tại thời điểm 8 giờ 48, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 kg là 77,786 - 80,186 triệu đồng, giảm 1,01 - 1,04 triệu đồng.

Lúc 8 giờ 48, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 5 lượng là 14,635 - 15,135 triệu đồng, giảm 190.000 - 195.000 đồng.

So với mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 18 triệu đồng. 

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 8 giờ 57 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.753,2 USD/ounce, tăng 34,1 USD/ounce (tương đương 0,72%); giá bạc giao ngay là 77,54 USD/ounce, tăng 1 USD/ounce (tương đương 1,3%) so với chốt phiên hôm qua.

Tin liên quan

Giá vàng nhích tăng, cao hơn thế giới gần 19 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhích tăng, cao hơn thế giới gần 19 triệu đồng/lượng

Giá vàng sáng 21.4 tăng nhẹ 200.000 đồng/lượng so với chốt ngày hôm qua. Giá bạc biến động vài trăm nghìn đồng mỗi kg, tăng, giảm tùy thương hiệu.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá bạc kinh doanh vàng Thị trường vàng biến động giá vàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận