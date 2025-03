‘Bạch Tuyết' là một trong những phim làm lại hay nhất của Disney?

Những phản hồi đầu tiên phim Bạch Tuyết đang lan truyền, gọi đây là một thành công rực rỡ của "Nhà Chuột".

Rachel Zegler tại buổi ra mắt bom tấn Bạch Tuyết ở Los Angeles hôm 15.3 ẢNH: AFP

Phóng viên điện ảnh của tờ Variety Katcy Stephan ca ngợi ngôi sao Rachel Zegler là "một siêu sao sáng chói", nói thêm rằng bộ phim là "bữa tiệc thị giác với những tiết mục âm nhạc mới gây ấn tượng và tất nhiên là hàng chục loài động vật hoạt hình quyến rũ. Kịch bản phim khôn ngoan khi mang đến cho nữ anh hùng chiều sâu mới mẻ, thông qua mong muốn mãnh liệt của cô là trở thành người lãnh đạo mà cha cô tin rằng cô có thể trở thành. Kèm theo đó là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào như bánh táo".

Trailer phim Bạch Tuyết

Nhà phê bình trực tuyến Christopher Rates It đã viết về bom tấn trị giá đến 269 triệu USD: "Bạch Tuyết không chỉ là một trong những bản làm lại người đóng hay nhất của Disney trong nhiều năm qua, mà còn là tác phẩm tái hiện sự kỳ diệu của bộ phim năm 1937. Rachel Zegler chính là Bạch Tuyết và cô ấy đã mang đến một màn trình diễn vô cùng kỳ diệu".

Biên tập viên Paul Klein của Filmhounds cũng đồng tình với lời khen này nhưng có một lưu ý: "Có thể hối hận khi nói điều này nhưng Bạch Tuyết rất tuyệt. Tôi thực sự thích các tiết mục âm nhạc, đặc biệt là tiết mục mở đầu và điệu nhảy của Bạch Tuyết. Zegler rất tuyệt trong vai chính, và Gal Gadot thì thể hiện rõ một nữ hoàng độc ác".

Gal Gadot vào vai nữ hoàng độc ác ẢNH: GALAXY

Bạch Tuyết do Marc Webb đạo diễn. Ông từng thực hiện 500 Days of Summer, The Amazing Spider-Man. Đây là phiên bản làm lại của bộ phim hoạt hình kinh điển năm 1937 của Disney - Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Zegler đóng vai chính, một nàng công chúa bị buộc vào rừng sau khi mẹ kế - Nữ hoàng độc ác (Gal Gadot) - nắm quyền kiểm soát vương quốc của cha mẹ cô. Bạch Tuyết gặp 7 chú lùn và cùng nhau lập ra một kế hoạch để giành lại vương quốc của mình. Andrew Burnap đóng nam chính trong phim - là mối tình mới của Bạch Tuyết.

Bản làm lại Bạch Tuyết là nỗ lực mới nhất của Disney nhằm đưa những phim hoạt hình mang tính biểu tượng của mình trở lại màn ảnh rộng theo định dạng live-action. Hãng phim cũng sẽ tung ra bản live-action Lilo & Stitch tại các rạp chiếu phim vào tháng 5 tới.

Poster phim ẢNH: GALAXY

Phải mất một chặng đường dài để phát hành bản làm lại của Bạch Tuyết. Khởi quay vào tháng 3.2020 nhưng đại dịch Covid-19 đã trì hoãn việc sản xuất đến tháng 3.2022.

Tranh cãi đã nổ ra trong suốt quá trình làm phim, bắt đầu từ khi Zegler làm phật lòng một số người hâm mộ Disney khi gọi bộ phim hoạt hình Bạch Tuyết gốc là "lỗi thời" vì hoàng tử "theo nghĩa đen là theo dõi Bạch Tuyết".

"Cô ấy sẽ không được hoàng tử cứu. Cô ấy sẽ không mơ về tình yêu đích thực. Cô ấy mơ về việc trở thành người lãnh đạo mà cô ấy biết mình có thể trở thành", Zegler nói với Variety 2 năm trước.

Nghệ sĩ thắng giải Emmy qua phim Game of Thrones - Peter Dinklage thì chỉ trích bộ phim vì sử dụng CGI để tạo ra 7 chú lùn mà không chọn diễn viên cho những vai đó.

Snow White (tựa Việt: Nàng Bạch Tuyết) ra rạp Việt ngày 21.3, cùng thời điểm với Bắc Mỹ.