'Bad Boys: Ride or Die' thu 21,6 triệu USD trong ngày đầu ra rạp ở Bắc Mỹ

Bad Boys: Ride or Die do Adil El Arbi và Bilall Fallah đạo diễn là phần tiếp theo series phim hành động Bad Boys, hiện đang hướng tới doanh thu mở màn 53 triệu USD trong ba ngày chiếu ở Bắc Mỹ.

Will Smith (Lowrey) và Martin Lawrence (Burnett) trong phim Bad Boys: Ride or Die

IMDb

Sony ban đầu dự kiến doanh thu ra mắt là 30 triệu USD vào cuối tuần, thấp hơn nhiều so với ước tính là 45 triệu đến 50 triệu USD. Hãng phim dường như đã thận trọng nên đánh giá thấp vì The Fall Guy và Furiosa: A Mad Max Saga đã ra rạp mùa hè dưới mức mong đợi.

Bad Boys: Ride or Die có thể sẽ kém doanh thu ra mắt ở Bắc Mỹ khi mà bộ phim tiền nhiệm Bad Boys for Life cũng do Will Smith và Martin Lawrence đóng kiếm được 62,5 triệu USD khi ra mắt vào năm 2020. Bộ phim đó kết thúc với con số ấn tượng: 204 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và 426 triệu USD toàn cầu. Với việc phong tỏa do đại dịch Covid-19, Bad Boys for Life đã trở thành bộ phim phát hành ở Bắc Mỹ có doanh thu cao nhất năm 2020.

Trailer phim Bad Boys: Ride or Die

Phần thứ tư Bad Boys: Ride or Die tiêu tốn 100 triệu USD sản xuất, vì thế sẽ thành công về doanh thu nếu đạt được thành tích gần bằng phần trước.

Bộ phim đánh dấu lần ra rạp rộng rãi đầu tiên của Will Smith kể từ khi anh tát Chris Rock trên sân khấu Lễ trao giải Oscar 2022, ngay trước khi ngôi sao của phim King Richard giành giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Sự cố đó đã gây ra tranh cãi trong ngành, nhưng dường như không làm giảm bớt sự yêu mến của khán giả dành cho Will Smith hơn 2 năm sau. Những người mua vé sớm cũng có thái độ tích cực với Bad Boys: Ride or Die khi công ty khảo sát khán giả Cinema Score cho điểm "A-".

Will Smith và Martin Lawrence trở lại trong vai thám tử Mike Lowrey và Marcus Burnett trong Bad Boys: Ride or Die để minh oan cho đồng nghiệp quá cố. Dàn diễn viên còn có Vanessa Hudgens, Tiffany Haddish, Alexander Ludwig, DJ Khaled…

Vanessa Hudgens (Kelly) trong phim Bad Boys: Ride or Die IMDb

Phim kinh dị The Watchers thu được 2,9 triệu USD trong ngày chiếu trước và khởi chiếu hôm 7.6, tiếp tục xu hướng phim kinh dị kém hiệu quả tại phòng vé năm nay. Tác phẩm hoạt hình The Garfield Movie của Sony đạt 2,8 triệu USD vào hôm 7.6, chỉ giảm 27% so với tổng doanh thu của tuần trước. Bộ phim hoạt hình này nhiều khả năng thu về tổng cộng 68 triệu USD ở Bắc Mỹ cho đến hết ngày 9.6.

Bad Boys: Ride or Die (tựa Việt Những gã trai hư: Chơi hay bị xơi) ra rạp Việt từ ngày 7.6, hiện thu về 3,3 tỉ đồng (theo Box Office Vietnam).