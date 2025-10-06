Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bài học từ vụ xe máy bị cuốn vào gầm vì 'phạm' lỗi cơ bản

Chí Tâm
Chí Tâm
06/10/2025 13:55 GMT+7

Tình huống xe máy bị xe container cuốn vào gầm cho thấy sự nguy hiểm khi rơi vào điểm mù của phương tiện kích thước lớn, là bài học cảnh tỉnh cho người tham gia giao thông.

Bài học từ vụ xe máy bị container cuốn vào gầm vì 'phạm' điểm mù

Vừa qua, tình huống xe máy xe container cuốn vào gầm đã khiến nhiều người hoảng hốt. Theo đó, hai cô gái điều khiển xe máy dừng sát lề đường mà không nhận ra chiếc container phía trước đang lùi. Chỉ trong tích tắc, pha lùi xe trên đã khiến chiếc xe máy bị cuốn trọn vào gầm. May mắn thay, hai người ngồi trên xe máy kịp bỏ chạy, thoát nạn trong gang tấc.

Bài học từ vụ xe máy bị cuốn vào gầm vì 'phạm' lỗi cơ bản - Ảnh 1.

4 vùng điểm mù xe container gồm: trước đầu xe, hai bên hông (trái, phải) và phía sau đuôi xe

ẢNH: TN

Tình huống trên là lời cảnh tỉnh cho người đi xe máy, tuyệt đối không dừng hoặc di chuyển quá gần các phương tiện cỡ lớn như xe tải, xe khách hay container. Đây đều là những phương tiện có điểm mù rất lớn, tài xế không thể quan sát qua gương chiếu hậu.

Thực tế, điểm mù của container tập trung ở ba khu vực chính gồm phía trước đầu xe, hai bên hông và sau đuôi xe. Khi xe máy lọt vào các vùng này, tài xế gần như không thể nhìn thấy, đặc biệt trong lúc rẽ, chuyển hướng hoặc lùi xe... dễ dẫn đến va chạm nghiêm trọng.

Nhiều mẫu ô tô đời mới thiết kế ngày càng hiện đại, kích thước lớn hơn để đáp ứng nhu cầu của người dùng nhưng một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng thiết kế mới đang khiến ô tô ngày càng có nhiều điểm mù hơn trước đây.

