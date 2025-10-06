Bài học từ vụ xe máy bị cuốn vào gầm vì 'phạm' lỗi cơ bản

Bài học từ vụ xe máy bị container cuốn vào gầm vì 'phạm' điểm mù

Vừa qua, tình huống xe máy xe container cuốn vào gầm đã khiến nhiều người hoảng hốt. Theo đó, hai cô gái điều khiển xe máy dừng sát lề đường mà không nhận ra chiếc container phía trước đang lùi. Chỉ trong tích tắc, pha lùi xe trên đã khiến chiếc xe máy bị cuốn trọn vào gầm. May mắn thay, hai người ngồi trên xe máy kịp bỏ chạy, thoát nạn trong gang tấc.

4 vùng điểm mù xe container gồm: trước đầu xe, hai bên hông (trái, phải) và phía sau đuôi xe ẢNH: TN

Tình huống trên là lời cảnh tỉnh cho người đi xe máy, tuyệt đối không dừng hoặc di chuyển quá gần các phương tiện cỡ lớn như xe tải, xe khách hay container. Đây đều là những phương tiện có điểm mù rất lớn, tài xế không thể quan sát qua gương chiếu hậu.

Thực tế, điểm mù của container tập trung ở ba khu vực chính gồm phía trước đầu xe, hai bên hông và sau đuôi xe. Khi xe máy lọt vào các vùng này, tài xế gần như không thể nhìn thấy, đặc biệt trong lúc rẽ, chuyển hướng hoặc lùi xe... dễ dẫn đến va chạm nghiêm trọng.