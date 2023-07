Bãi nhiệm ủy viên UBND tỉnh đối với cựu Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng

Ngày 11.7, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 10 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và quyết nghị nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2023.

Quang cảnh kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Lâm Đồng Gia Bình

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tăng trưởng 5,07%; du lịch tăng trưởng mạnh với tổng lượng khách qua lưu trú, số lượng khách quốc tế tăng nhanh (6 tháng có hơn 4,5 triệu lượt khách du lịch, đạt 53,1% kế hoạch, tăng 21,2% so cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước đạt 227.000 lượt, đạt 90,8% kế hoạch, tăng 773% so cùng kỳ; khách qua lưu trú ước đạt hơn 3,1 triệu lượt, tăng 43,5% so cùng kỳ - NV).

Thu NSNN được các ngành, địa phương nỗ lực thực hiện, đảm bảo không để hụt thu, không điều chỉnh giảm thu NSNN năm 2023 (6 tháng thu được 6.761 tỉ đồng, đạt 53,57% kế hoạch T.Ư giao, đứng thứ 20 trong toàn quốc). Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 26 báo cáo, 32 tờ trình và xem xét, quyết định thông qua 32 nghị quyết, trong đó nhiều nội dung có tính chất quan trọng, tác động trực tiếp đến nhiều đối tượng và được nhiều cử tri quan tâm.

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã bãi nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng khóa X đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh (cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng).

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, trước đó ông Ánh bị Bộ Công an khởi tố, bắt giam để điều tra xử lý về tội nhận hối lộ liên quan đến việc thanh tra một dự án lớn trên địa bàn tỉnh; ông Ánh cũng đã bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông: Bùi Sơn Điền (nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT), đã được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Đức Trọng; Nguyễn Viết Vân (nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL), đã được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm; Nguyễn Văn Sơn (nguyên Giám đốc Sở NN-PTNT), đã được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Lâm Hà; ông Trương Hữu Hiệp (nguyên Giám đốc Sở GT-VT), nghỉ hưu theo chế độ.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng (khóa X) đối với các ông: Tôn Thiện San, Giám đốc Sở KH-ĐT; Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Sở VH-TT-DL; Hoàng Sỹ Bích, Giám đốc Sở NN-PTNT.