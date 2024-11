Bãi rác đã ngưng bất ngờ tái hoạt động, gây ô nhiễm khiến người dân bức xúc

Người dân bức xúc, không cho đổ rác

Dẫn chúng tôi đi thực tế tại bãi rác trên địa bàn ấp Long Hòa, TT.Chợ Mới vào ngày 31.10, người dân phải dùng tay che mũi vì mùi thối từ bãi rác. Rác chất thành đống cao phía trong, phía trước nhà máy, rác rơi vương vãi dưới đường nhựa kèm theo nước rò rỉ đen kịt, bốc mùi tràn ra đường. Mỗi khi có gió thổi qua, mùi thối từ bãi rác càng thêm khủng khiếp hơn.

Xe thu gom rác đổ rác lại ở bãi rác TT.Chợ Mới, H.Chợ Mới, An Giang ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Nguyễn Văn Bi (67 tuổi), nhà cách bãi rác khoảng 150 m, cho biết: "Bãi rác này gần khu dân cư mấy năm nay đã ngưng tiếp nhận rác, ai cũng mừng. Nhưng không hiểu sao gần đây bãi rác lại bất ngờ nhận rác trở lại và ô nhiễm tiếp diễn".

Người dân cho biết, từ sáng sớm ngày 18.10, nhiều xe gom rác bắt đầu chở rác đến bãi rác TT.Chợ Mới đổ. Trong khi lượng rác cũ lộ thiên hàng trăm tấn trước đây vẫn còn chưa xử lý, nay lại tiếp nhận thêm hàng chục tấn rác mới, khiến bãi rác càng thêm quá tải.

Chưa kể, do bãi rác đã đầy, xe gom rác không thể tiến vào sâu bên trong nên đổ rác gần ngoài đường. Mặc dù sau đó có phương tiện san ủi, đưa rác vào bên trong, phun xịt thuốc khử mùi, nhưng vẫn không hạn chế được ô nhiễm. Đặc biệt, thời điểm hiện nay đang là mùa mưa, số rác mới có độ ẩm cao càng phát sinh mùi hôi và là môi trường thuận lợi cho ruồi, muỗi sinh sôi phát triển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe người dân.

Bãi rác nằm gần khu vực đông dân cư nên khi tiếp nhận rác trở lại khiến người dân bức xúc ẢNH: TRẦN NGỌC

Đáng lo hơn, gần vị trí bãi rác TT.Chợ Mới có nhiều nhà dân, trong đó, đối diện bãi rác chỉ cách con kênh rộng khoảng 50 m là khu dân cư ấp Long Phú 2, xã Long Điền B có cả trăm hộ dân sinh sống. Mấy ngày gần đây do không chịu nổi mùi rác, sợ ruồi, muỗi phát sinh gây hại sức khỏe nên người dân kéo đến ngăn cản không cho đổ rác vào bãi rác TT.Chợ Mới. Nhiều người đến bãi rác tưới dầu nhớt đốt rác nhằm giảm mùi hôi nhưng không mang lại hiệu quả.

Chị Nguyễn Thị Tiền Tiến, nhà ngang bãi rác thuộc ấp Long Phú 2, xã Long Điền B nói: "Mỗi khi có gió thổi qua là kèm theo mùi thối. Sợ nhất là sắp tới sẽ có ruồi phát sinh. Khu này đông dân cư, bãi rác tồn tại ở khu vực này quá bất hợp lý".

Người dân gần bãi rác TT.Chợ Mới lo lắng bãi rác tiếp nhận rác trở lại môi trường sống sẽ bị ảnh hưởng ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Nguyễn Văn Hai (ở khu dân cư ấp Long Phú 2, xã Long Điền B) nói: "Tôi không hiểu vì sao địa phương lại cho đổ rác lại ở bãi rác này. Bãi rác bốc mùi hôi khiến dân chúng tôi rất mệt, nên phải ngưng đổ rác".

Bãi rác gây ô nhiễm nghiêm trọng cần đóng cửa

Theo Sở TN-MT tỉnh An Giang thống kê, vào năm 2023, bãi rác TT.Chợ Mới có diện tích hơn 0,5 ha, hình thành và tiếp nhận rác từ năm 1995. Đây là một trong 29 bãi rác lộ thiên trong toàn tỉnh An Giang gây ô nhiễm môi trường cần phải đóng cửa, xử lý triệt để theo phê duyệt của UBND tỉnh An Giang.

Toàn H.Chợ Mới hiện có 5 bãi rác tiếp nhận khoảng gần 140 tấn rác/ngày. Lượng rác trên do Xí nghiệp Môi trường đô thị Chợ Mới thuộc Công ty CP Môi trường đô thị An Giang hợp đồng với UBND H.Chợ Mới thu gom, vận chuyển và xử lý rác.

Bãi rác tồn tại cặp đường đi, rác tràn ra đường gây ô nhiễm môi trường ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Phạm Thanh Sang, Phó giám đốc phụ trách Xí nghiệp Môi trường đô thị Chợ Mới, cho biết: "Các bãi rác hiện nay trên địa bàn H.Chợ Mới đều do huyện quản lý, đơn vị chúng tôi được hợp đồng thu gom, xử lý rác. Đa số bãi rác trên địa bàn đều có diện tích nhỏ, đều đã quá tải".

Ông Sang phân trần thêm: "Do đường vô các bãi rác nhỏ hẹp, khi xe thu gom vận chuyển rác vô đổ người dân không đồng thuận phản ánh đường xuống cấp, ô nhiễm nên lãnh đạo huyện chấp thuận cho đổ lượng rác đơn vị gom trên địa bàn thị trấn tại bãi rác TT.Chợ Mới".

Cũng theo vị này, hiện bãi rác TT.Mỹ Luông (H.Chợ Mới) đã được đầu tư xây dựng hệ thống lò đốt rác với công nghệ xử lý rác bằng phương pháp đốt, sắp tới nếu đưa vào vận hành tốt mới có thể giải quyết lượng rác tồn đọng ở các bãi rác trên địa bàn.