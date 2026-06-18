Bãi Sỏi dưới đèo Lương Sơn tuyệt đẹp, biển Nha Trang rất 'khác lạ'

Từ lâu, biển Nha Trang (Khánh Hòa) luôn gắn liền với hình ảnh một miền thùy dương cát trắng, với làn nước xanh trong vắt bên bãi cát mịn màng cùng hàng dừa thơ mộng, và luôn nhộn nhịp khách du lịch.

Ít ai biết rằng, chỉ cần rời trung tâm thành phố vài cây số, du khách đã có thể bắt gặp một khung cảnh biển hoàn toàn khác biệt với bãi sỏi còn nguyên nét hoang sơ và đầy quyến rũ.

Bãi Sỏi nhìn từ trên cao, nơi đây chỉ cách trung tâm Nha Trang tầm 10 km ẢNH: ÁI DUY

Một trong những vùng biển vắng ấy nằm cách bãi biển du lịch chưa đầy 10 km, thuộc phường Bắc Nha Trang, bên chân đèo Lương Sơn.

Trước đây, khi con đường qua đèo này chưa trở thành đại lộ huyết mạch dẫn ra phía bắc, nơi này là một khu vực khá hiểm trở với những ghềnh đá cheo leo chạy dài từ chân núi xoải thẳng ra mặt biển, tạo nên hệ thống ghềnh đá, hang đá kỳ thú ven biển. Muốn đến được nơi này chỉ có cách đi bằng ghe, thuyền và có lẽ chỉ ngư dân mới tiếp cận.

Bãi đá sỏi trải ra tới tận chân sóng ẢNH: ÁI DUY

Ở khu vực biển Lương Sơn này, ngoài Hang Heo với cảnh tượng hùng vĩ của đá núi đã khá quen thuộc vì đường đi dễ, thì Bãi Sỏi gần đây mới được nhiều người tìm đến.

Không phải là Bãi Sỏi ở đảo Trí Nguyên trên vịnh Nha Trang đã được khai thác du lịch lâu nay, Bãi Sỏi này chỉ là tên tạm gọi còn chưa có mặt trên Google map, đơn giản vì nơi đây gần như chỉ có sỏi trải kín khắp bãi biển.

Đường mòn theo triền núi xuống Bãi Sỏi ẢNH: ÁI DUY

Du khách băng qua bãi sỏi hàng trăm mét để tới những ghềnh đá

ẢNH: ÁI DUY

Bãi nằm ngay dưới chân đèo Lương Sơn, để xuống tới tận nơi phải đi bộ men theo một con đường mòn có độ dốc khá trơn trượt khuất giữa những bụi cây dại, dài khoảng 300 m.

Vượt qua con dốc, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt hiện ra trước mắt với những lớp đá sỏi trải dài đến tận mép nước.

Sỏi ngút ngàn chất chồng không thấy bờ cát nào ẢNH: ÁI DUY

Đá sỏi lẫn xác san hô phủ dày ẢNH: ÁI DUY

Bãi đá sỏi lẫn xác san hô tràn ra sát chân sóng, những viên đá được thời gian và sóng nước bào nhẵn chất chồng phủ dày kín không thấy bờ cát nào cả. Bao quanh là vô vàn những khối đá đủ hình thù kỳ ảo lô xô đổ từ chân núi ra, có lẽ là tiền thân của bầy đá cuội.

Do được những người yêu thích thiên nhiên hoang sơ khám phá và giới thiệu, Bãi Sỏi nay ngày càng được biết đến nhiều. Hầu hết họ ra bãi vào buổi chiều vì ban ngày cái nắng khốc liệt găm vào đá không một bóng cây.

Những ghềnh đá tạo hình kỳ ảo khiến nhiều người dân và du khách tìm đến thăm thú chụp hình lưu niệm ẢNH: ÁI DUY

Tuy nhiên, nơi đây vẫn chưa có dịch vụ nào xuất hiện, điểm gửi xe cũng phải trông cậy vào các quán nước dã chiến ở trên đường và bị hạn chế giờ giấc.

Hoàng hôn rất đẹp nhưng ánh sáng mau tắt khi mặt trời gác núi khiến cho đường lên dốc quay về khá khó khăn. Đa phần người tìm về thiên nhiên thường có ý thức trong việc giữ gìn cảnh quan nhưng rác sinh hoạt tại đây vẫn còn là vấn nạn.

Bãi Sỏi nằm ngay bên cạnh cung đường đèo Lương Sơn, nơi nổi tiếng với nhiều điểm check-in tại Nha Trang ẢNH: ÁI DUY

Một ngày nào đó Bãi Sỏi sẽ chuyển mình, sẽ được ghi tên vào bản đồ du lịch xứng đáng, nhưng chỉ mong sẽ giữ nguyên cảnh quan kỳ thú như một điểm nhấn độc đáo làm phong phú thêm cung đường biển tuyệt đẹp của phố biển Nha Trang.