Bài toán thủ môn tại thành phố Manchester

Quan điểm của HLV Pep Guardiola trong suốt sự nghiệp huấn luyện của ông là phải triển khai bóng ngay từ vị trí thủ môn. Ông không chấp nhận thủ môn chuyền dài và bổng, trừ phi đấy là cơ hội ghi bàn và phải nhanh chóng tận dụng. Hơn ai hết, James Trafford hiểu rõ điều này, bởi thủ môn 22 tuổi vừa đến từ Burnley là sản phẩm do chính Man.City đào tạo.

Chỉ cần nhìn số liệu trong mùa vừa qua thì ai cũng phải khâm phục Trafford dù không cần xem anh thi đấu. Nào là 12 trận liên tiếp giữ nguyên mành lưới, 33 trận liên tiếp chỉ thủng lưới 9 bàn, tổng cộng là 16 bàn trong nguyên mùa bóng (gồm 42 trận ở giải hạng nhì). Tất cả đều là kỷ lục trên quê hương bóng đá. Có lúc Trafford bắt được 2 quả phạt đền chỉ trong một trận.

Thủ môn James Trafford gặp áp lực khi bắt cho Man.City Ảnh: Reuters

Nhưng vì áp lực chơi bóng ngay từ khung thành, Trafford phải cố gắng chuyền cho đồng đội trong khu 16 m 50 và… rước họa. Anh thậm chí không thể chuyền chính xác ở cự ly gần, để đối phương bỗng có đường chuyền thành bàn. Và Man.City thua Tottenham ngay sân nhà.

Nếu tài năng trẻ Trafford không đáp ứng được yêu cầu về lối chơi của HLV Guardiola, thì tại M.U vấn đề thủ môn càng nghiêm trọng hơn. Thủ môn Altay Bayildir tỏ rõ anh gần như không biết làm gì trước tình huống cố định. Chỉ trong 2 trận đầu, ít nhất đã có 4 lần anh bay người rồi tự ngã mà không hề chạm được vào bóng, khi đối phương sút phạt góc.

HLV Ruben Amorim chọn Bayildir bắt chính trong 2 vòng đấu vừa qua vì ai cũng biết thủ môn Andre Onana có thói quen mắc lỗi cá nhân dẫn đến bàn thua. Vậy nên đây là bế tắc thực sự, cho dù để Onana hay Bayildir bắt chính thì M.U đều không giải quyết được bài toán thủ môn.

Từ khá lâu thị trường chuyển nhượng đã có sẵn "hàng hot" là Gianluigi Donnarumma - thủ môn xuất sắc đến mức không cần giới thiệu. Trong đa số trường hợp, giá chuyển nhượng thủ môn không bao giờ cao. Vậy mà cho đến hôm qua, cả hai đội bóng thành Manchester đều chưa mua được Donnarumma.

Ban đầu, M.U muốn có Donnarumma, nhưng tự thấy không thể cạnh tranh khi Man.City cũng muốn mua. Bây giờ, khi khắp nơi đồn rằng Donnarumma gia nhập Man.City đến nơi, thì đội bóng của HLV Guardiola lại nói họ chỉ mua Donnarumma sau khi đã giải quyết rốt ráo Ederson (thủ môn nổi tiếng nhưng đã có dấu hiệu sa sút từ mùa trước). Và lại có rắc rối mới: Man.City cũng đánh tiếng muốn mua Senne Lammens - thủ môn người Bỉ của Royal Antwerp, chuẩn bị gia nhập M.U với giá 17 triệu bảng. Rút cuộc vẫn chỉ là vòng cạnh tranh luẩn quẩn giữa hai đội bóng thành Manchester!

Bây giờ vấn đề đặt ra là một thủ môn trẻ đến từ Antwerp, chưa từng được gọi vào ĐTQG, chắc gì đã hay hơn Onana hoặc Bayildir! Cách đây khoảng 1 tuần, báo giới từng đưa ra hẳn một danh sách khoảng chục thủ môn mà M.U muốn có. Diện lựa chọn của Man.City dĩ nhiên không bát nháo như thế, bởi họ chỉ mua thủ môn "biết chơi bóng bằng chân". Đấy lại là khó khăn khác.