Bán 20.000 tô phở ngon giá 40.000 đồng ở lễ hội phở tại TP.HCM

Ban tổ chức cho biết sẽ trích tối thiểu 10% doanh thu từ việc bán phở trong hai ngày lễ hội, cùng sự chung tay của độc giả và các đơn vị đồng hành, để ủng hộ người dân chịu thiệt hại do bão lũ tại tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) trong đợt thiên tai vừa qua.

Thông tin được công bố tại buổi họp báo giới thiệu Ngày của Phở lần thứ 9, diễn ra sáng 4.12 tại Tòa soạn Báo Tuổi Trẻ (TP.HCM). Sự kiện năm nay mang chủ đề "Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu", chính thức khởi động chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam với trọng tâm là món phở.

Lễ hội Phở 2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 13 - 14.12.2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), số 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM ẢNH: LÊ NAM

Chương trình được Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa (Bộ Ngoại giao), Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), Sở Công thương TP.HCM và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam ủng hộ, phối hợp triển khai nhiều năm liền, cùng sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam.

Sau 9 năm hình thành và phát triển, Ngày của Phở không chỉ là lễ hội ẩm thực trong nước mà đã vươn ra quốc tế với thương hiệu Vietnam Phở Festival, từng được tổ chức tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Riêng năm 2025, chương trình tại Singapore diễn ra trong hai ngày 18 - 19.10, thu hút hơn 35.000 lượt khách, phục vụ hàng chục ngàn phần ăn và tổ chức hơn 400 lượt kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam - Singapore, mang lại nhiều đơn hàng và biên bản ghi nhớ hợp tác trị giá hàng chục ngàn USD.

Phở ngô từ Hà Giang - phở hiếm hoi không làm từ gạo sẽ góp mặt tại Ngày của Phở năm nay ẢNH: LÊ NAM

Tại họp báo, đại diện Ban tổ chức cho biết, lễ hội phở năm nay quy tụ hơn 30 quầy phở từ nhiều vùng miền, trong đó có thương hiệu, đầu bếp rất đặc biệt. Phở ngô từ Hà Giang (nay là Tuyên Quang), với bánh phở hiếm hoi không làm từ gạo với 2 vợ chồng đầu bếp tráng phở ngô phục vụ thực khách. Một đại diện khác là quán phở ông Tây nằm ở đường Nguyễn Văn Hưởng do một đầu bếp người Ý nấu phở Việt; phở Minh ra đời 1954; phở Tàu bay do hai ông bà cụ chủ quán trên 74 tuổi. Ở Hà Nội có phở Thìn bờ Hồ, phở Vượng Nam Định; ở Tây Nguyên có phở Nhớ Phố núi, nổi tiếng phở hai tô... Đáng chú ý là sự tham gia của Phở Việt từ Seoul, Hàn Quốc (Phở Khỏe), đại diện cho phở Việt Nam đang phát triển ở nước ngoài.