Ban Bí thư khai trừ Đảng 2 cán bộ, đảng viên vi phạm

Ngày 26.5, tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy, các ông Nguyễn Đức Thành, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Điệp Văn Chiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 6 diễn ra trong các ngày 8.5 và 20.5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Giang (nay là Bắc Ninh).