Ban Bí thư: Xử lý dứt điểm sai phạm tồn tại trong công tác cán bộ

Tại phiên họp ngày 31.12.2025, sau khi nghe Ban Tổ chức Trung ương báo cáo kết quả rà soát các trường hợp sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ, Ban Bí thư đã cho ý kiến.

Theo đó, thời gian qua, việc rà soát, xử lý, khắc phục các trường hợp sai phạm trong công tác cán bộ đã cơ bản được thực hiện nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch, có xem xét, cân nhắc đến hoàn cảnh lịch sử cụ thể, bảo đảm đúng quy trình, tạo được sự đồng thuận...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 232-KL/TW ngày 8.1 của Ban Bí thư về xử lý các trường hợp sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ ẢNH: ĐÌNH HUY

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu quyết liệt, có biểu hiện né tránh, chưa tập trung rà soát, thực hiện đầy đủ theo đúng yêu cầu tại các kết luận của Ban Bí thư, dẫn đến vẫn còn một số sai phạm tồn đọng, kéo dài chưa được xử lý, khắc phục dứt điểm, ảnh hưởng đến việc sắp xếp, bố trí, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nguyên nhân chính là do một số cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nghiêm các kết luận của Ban Bí thư.

Một số nơi có biểu hiện tiêu cực, lạm quyền trong công tác cán bộ; năng lực của đội ngũ làm công tác tham mưu còn yếu; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra chưa được quan tâm đúng mức.

Chưa xử lý trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra sai phạm hoặc để sai phạm tồn đọng kéo dài.

Hơn 1.000 trường hợp tồn đọng

Để xử lý dứt điểm những sai phạm còn tồn tại, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm, tiếp tục hoàn thiện các kết luận của Ban Bí thư với các trường hợp, gồm: đã rà soát trước đây nhưng do lỗi của cơ quan, tổ chức không phát hiện ra (có 234 trường hợp).

Sai phạm xảy ra trước thời điểm ngày 28.12.2017, đã hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện nhưng chưa được xử lý, khắc phục theo các kết luận của Ban Bí thư (có 364 trường hợp).

Đã được xử lý, khắc phục theo các kết luận của Ban Bí thư nhưng thời gian hoàn thành quy trình xử lý, khắc phục bị chậm theo quy định (có 3 trường hợp). Việc xử lý, khắc phục các tồn tại bảo đảm đúng chủ trương, kết luận của Ban Bí thư, hoàn thành trước ngày 31.3.2026.

Hủy bỏ, thu hồi các quyết định có liên quan đối với các trường hợp: sai phạm trong công tác tuyển dụng xảy ra sau thời điểm ngày 24.3.2020 (có 57 trường hợp). Thuộc diện phải thi tuyển nhưng không thi tuyển theo quy định (có 166 trường hợp).

Các trường hợp không có quyết định tuyển dụng hoặc hồ sơ tuyển dụng không đầy đủ theo quy định thực hiện như sau (có 396 trường hợp), gồm:

Trường hợp xảy ra trước thời điểm ngày 28.12.2017: rà soát, đánh giá toàn diện, nếu xác định trường hợp đã được tuyển dụng theo quy định nhưng hồ sơ bị thất lạc do lỗi của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì xem xét không thu hồi các quyết định có liên quan; nếu xác định chưa được tuyển dụng theo quy định thì hủy bỏ, thu hồi các quyết định có liên quan.

Trường hợp xảy ra sau thời điểm ngày 28.12.2017 thì hủy bỏ, thu hồi các quyết định có liên quan.

Không thu hồi quyết định tuyển dụng và các quyết định có liên quan, cho nghỉ theo quy định đối với các trường hợp sai phạm trong tuyển dụng đã có quyết định cho nghỉ trước tuổi của cơ quan có thẩm quyền (có 15 trường hợp).

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cụ thể hóa các quy trình, thủ tục về công tác cán bộ, bảo đảm chặt chẽ; tập trung xử lý, khắc phục dứt điểm các sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ và công tác tuyển dụng tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trước ngày 31.3.2026, theo đúng chủ trương, kết luận của Ban Bí thư.

Sau thời hạn trên, không xem xét xử lý sai phạm tồn đọng; đồng thời chấm dứt trả lương đối với các trường hợp phải hủy bỏ, thu hồi các quyết định có liên quan.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm nếu chưa thực hiện rà soát hoặc đã rà soát trước đây nhưng không phát hiện ra sai phạm (mới phát hiện sai phạm) hoặc để tồn tại những sai phạm chưa được xử lý, khắc phục theo các kết luận của Ban Bí thư.

Xem xét, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan còn để xảy ra sai phạm trong công tác tuyển dụng sau ngày 28.12.2017. Báo cáo Ban Bí thư kết quả trước ngày 30.4.2026.

Đồng thời, giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đề xuất biện pháp xử lý.