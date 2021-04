Acecook Việt Nam vinh dự đón nhận Giải vàng - Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2020

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hằng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai cho các doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh

Là nhà sản xuất mì ăn liền hàng đầu tại thị trường Việt Nam, Acecook định hướng đến mang lại niềm hạnh phúc cho khách hàng thông qua các sản phẩm an toàn, an tâm. Do đó, công ty luôn tập trung cải tiến và quản trị chất lượng sản phẩm, tạo ra những lợi ích gia tăng cho sản phẩm nhằm tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng. Vì thế, trong hơn 25 năm qua, Acecook không ngừng nghiên cứu, đẩy mạnh phát triển sản phẩm và thực hiện các bước cải tiến với 4 chữ M: Machine (thiết bị, nhà xưởng), Material (nguyên vật liệu), Method (công nghệ), Man (con người).