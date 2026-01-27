‘Bạn chó Vàng’: Hướng dẫn viên thân thiện của du khách Mũi Điện

Thời gian gần đây, du khách khi ghé Mũi Điện (Đắk Lắk; thuộc Phú Yên cũ) - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam - sẽ gặp được chú chó Vàng thân thiện, chỉ dẫn đường tận tình.

Chú chó Vàng đang trở thành "tâm điểm chú ý" ở khu vực Mũi Điện vì sự thân thiện với du khách ẢNH: HỮU TÚ

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, ông Đinh Hoàng Phong (50 tuổi) - chủ nhân của "bạn chó Vàng" - cho biết gia đình ông đã gắn bó với Mũi Điện được 20 năm. Những ngày đầu tiên khi Mũi Điện chưa phát triển du lịch, gia đình ông thường đến đây để chăn thả bò trên núi.

Ông Phong cho biết vào năm 2016, gia đình nuôi chú chó này và đặt tên là Vàng để giữ nhà tạm ở dưới núi. Khoảng 4 năm sau, Vàng thường dạo chơi ở khu vực dưới bờ biển để kiếm ăn vì có nhiều du khách đến cắm trại dã ngoại.

Người chủ kể Vàng là chó cái từng sinh nhiều lứa con nhưng vài năm trở lại đã không còn sinh nở nữa. Gia đình ông cũng có nuôi thêm một vài chú chó khác. Có thời điểm, Vàng thường xảy ra xung đột với chó trong đàn nên bỏ đi xuống bờ biển. Hết mùa du khách ghé thăm, nó lại lầm lũi leo lên Hải Đăng. Ở đó một thời gian, nó lại chuyển xuống khu vực Mũi Điện và ở đó cho tới tận bây giờ.