Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
‘Bạn chó Vàng’: Hướng dẫn viên thân thiện của du khách Mũi Điện
Video Thời sự

‘Bạn chó Vàng’: Hướng dẫn viên thân thiện của du khách Mũi Điện

Hữu Tú
Hữu Tú
27/01/2026 13:58 GMT+7

Tại Mũi Điện (Đắk Lắk; Phú Yên cũ), chú chó Vàng trở thành "hướng dẫn viên" đặc biệt, được du khách yêu mến và chấm 5 sao trên Google Maps.

Thời gian gần đây, du khách khi ghé Mũi Điện (Đắk Lắk; thuộc Phú Yên cũ) - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam - sẽ gặp được chú chó Vàng thân thiện, chỉ dẫn đường tận tình.

Chuyện về 'Bạn chó Vàng' 5 sao đặc biệt trên đỉnh Mũi Điện - Ảnh 1.

Chú chó Vàng đang trở thành "tâm điểm chú ý" ở khu vực Mũi Điện vì sự thân thiện với du khách

ẢNH: HỮU TÚ

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, ông Đinh Hoàng Phong (50 tuổi) - chủ nhân của "bạn chó Vàng" - cho biết gia đình ông đã gắn bó với Mũi Điện được 20 năm. Những ngày đầu tiên khi Mũi Điện chưa phát triển du lịch, gia đình ông thường đến đây để chăn thả bò trên núi.

Ông Phong cho biết vào năm 2016, gia đình nuôi chú chó này và đặt tên là Vàng để giữ nhà tạm ở dưới núi. Khoảng 4 năm sau, Vàng thường dạo chơi ở khu vực dưới bờ biển để kiếm ăn vì có nhiều du khách đến cắm trại dã ngoại.

‘Bạn chó Vàng’: Hướng dẫn viên thân thiện của du khách Mũi Điện

Người chủ kể Vàng là chó cái từng sinh nhiều lứa con nhưng vài năm trở lại đã không còn sinh nở nữa. Gia đình ông cũng có nuôi thêm một vài chú chó khác. Có thời điểm, Vàng thường xảy ra xung đột với chó trong đàn nên bỏ đi xuống bờ biển. Hết mùa du khách ghé thăm, nó lại lầm lũi leo lên Hải Đăng. Ở đó một thời gian, nó lại chuyển xuống khu vực Mũi Điện và ở đó cho tới tận bây giờ.

Tin liên quan

Cải tạo chợ Bà Hom, xử lý lấn chiếm vỉa hè theo cách bền vững

Cải tạo chợ Bà Hom, xử lý lấn chiếm vỉa hè theo cách bền vững

Thay vì chỉ xử phạt để “dẹp” buôn bán lấn chiếm vỉa hè, chính quyền phường Tân Tạo đã chọn hướng làm căn cơ và bền vững, đó là cải tạo chợ Bà Hom, tạo điều kiện để tiểu thương vào kinh doanh ổn định. Cách làm này không chỉ giúp lập lại trật tự đô thị mà còn đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân, mang lại diện mạo thông thoáng, văn minh cho khu vực.

Khám phá thêm chủ đề

bạn chó Vàng chó vàng Mũi Điện hướng dẫn viên Google maps phú yên cũ Đắk Lắk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận