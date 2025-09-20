Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Doanh nghiệp

Ban Chuyên đề Công an TP.HCM và Tân Hiệp Phát ký chương trình học bổng hơn 9 tỉ đồng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
20/09/2025 08:34 GMT+7

Tối 19.9, Ban Chuyên đề Công an TP.HCM và Tập đoàn Tân Hiệp Phát ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình "Cùng em vững bước tương lai" và trao học bổng 9 tháng đầu năm 2025 cho các cháu là con cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM.

Chương trình "Cùng em vững bước tương lai" với mục đích chia sẻ khó khăn, mất mát đối với các gia đình cán bộ chiến sĩ, giúp các cháu và gia đình vững tin, thêm ý chí… vượt qua những khó khăn trước mắt vươn lên trong học tập, hướng tới tương lai tốt đẹp, cũng như động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, bảo vệ bình yên cho người dân. Chương trình bảo trợ cho trẻ dưới 18 tuổi có bố, mẹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ (con liệt sĩ), hoặc con cán bộ chiến sĩ công an đã mất khi đang công tác, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Số lượng trao học bổng cho 39 cháu. Mức hỗ trợ đối với học sinh tiểu học trở xuống là 2 triệu đồng/cháu/tháng, học sinh trung học cơ sở 2,5 triệu đồng/cháu/tháng, học sinh trung học 3 triệu đồng/cháu/tháng. Tổng giá trị của chương trình sẽ được thực hiện từ năm 2025 đến năm 2037, với mức kinh phí dự kiến 9,06 tỉ đồng.

Ban Chuyên đề Công an TP.HCM và Tân Hiệp Phát ký chương trình học bổng hơn 9 tỉ đồng- Ảnh 1.

Ban Chuyên đề Công an TP.HCM và Tập đoàn Tân Hiệp Phát tại buổi ký kết

ẢNH: T.X

Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban chuyên đề Công an TP.HCM cho biết, chương trình thể hiện sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo Công an TP.HCM đối với con cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các cháu mồ côi là con của cán bộ chiến sĩ hy sinh trong khi thi hành công vụ. Mỗi suất học bổng hôm nay là một lời động viên, một bàn tay nâng đỡ và hơn hết là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong học tập của các cháu. Dù hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn, khó khăn các cháu vẫn kiên trì học tập, vẫn giữ vững niềm tin vào tương lai. Tập đoàn Tân Hiệp Phát bảo trợ cho các cháu hết lớp 12. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Mỗi em học sinh được tiếp sức hôm nay sẽ trở thành những người có ích cho sau này. Và hơn hết, các em sẽ là những công dân có trách nhiệm, biết yêu thương và cống hiến cho cộng đồng; tiếp bước cha mẹ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội để giữ bình yên cho nhân dân, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát, ông Nguyễn Duy Hưng - Thành viên HĐQT cho biết: "Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng công an trong xây dựng, bảo vệ đất nước nói chung, TP.HCM nói riêng, chúng tôi hiểu rằng, nhờ sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ công an mới có môi trường kinh doanh an toàn cho các doanh nghiệp. Đằng sau sự hy sinh mất mát đó luôn có vợ con, người thân của họ. Công ty Tân Hiệp Phát mong muốn cùng Ban Chuyên đề Công an TP.HCM góp một phần nhỏ giúp đỡ các cháu bớt đi phần nào sự khó khăn, mong rằng các cháu sẽ luôn tự hào về cha ông, vững bước và phát triển hơn nữa trong tương lai".

Trước đó, Tập đoàn Tân Hiệp Phát cũng đã ký kết triển khai chương trình bảo trợ con liệt sĩ và cán bộ chiến sĩ công an Hà Nội với Ban Chuyên đề An ninh Thủ đô.

