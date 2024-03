Bạn có nhớ thay bàn chải đánh răng khi nào không, hãy xem chuyên gia nói gì?

Tiến sĩ Michelle Kelman, giảng viên tại Trường Nha khoa Đại học California (Mỹ), cho hay vệ sinh răng miệng là việc quan trọng. Chăm sóc răng miệng không kỹ có thể dẫn đến các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim và tiểu đường.

Mặc dù việc thay bàn chải đánh răng không phải là vấn đề lớn nhất đối với sức khỏe răng miệng, nhưng dùng bàn chải đánh răng quá cũ có thể gây ra hậu quả không tốt, theo tờ CNBC.

Bạn nên thay bàn chải đánh răng ít nhất 3 tháng một lần Pexels

Bao lâu thì nên thay bàn chải đánh răng?

Theo tiến sĩ Kelman, bạn nên thay bàn chải đánh răng ít nhất 3 tháng một lần. Nhưng những người đánh răng hơi mạnh tay cần thay sớm hơn.

Cô Kelman nói: Nếu nghi ngờ, bạn cần nhìn vào lông bàn chải. Khi lông bàn chải bị sờn, tức đã đến lúc nên thay cái mới. Điều lưu ý là bạn cần phải thay bàn chải đánh răng mới sau khi khỏi bệnh như cảm lạnh hoặc cúm.

Điều gì xảy ra nếu không thay bàn chải đánh răng thường xuyên?

Sử dụng bàn chải đánh răng có lông bị sờn có thể gây ra nhiều hậu quả, bao gồm:

Không làm sạch răng kỹ lưỡng.

Để lại mảng bám phía sau.

Vi trùng tích tụ và lây lan trong miệng.

Để đánh răng đạt hiệu quả tốt nhất, tiến sĩ Kelman lưu ý 2 điều sau:

Dùng chỉ nha khoa trước khi đánh răng buổi tối.

Để bàn chải đánh răng khô tự nhiên trước khi cho vào hộp kín để ngăn ngừa vi khuẩn tích tụ, theo CNBC.

Tốt nhất nên dùng chỉ nha khoa trước khi đánh răng buổi tối Pexels

Đối với bàn chải đánh răng điện thì sao?

Nếu sử dụng bàn chải đánh răng điện, bạn nên thay đầu bàn chải khoảng 2 tháng một lần hoặc theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Lông trên đầu bàn chải đánh răng điện có thể bị mòn nhanh hơn so với lông trên bàn chải đánh răng bằng tay do chuyển động và xoay với tốc độ cao trong quá trình đánh răng, theo tờ Times Of India.