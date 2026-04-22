Gần ba tuần nắng nóng liên tục, TP.HCM vẫn chưa đón một cơn mưa giải nhiệt thực thụ nào. Khi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 38°C, công việc của những người bán cơm tấm lề đường vốn đã vất vả nay càng khắc nghiệt hơn.

Đứng bên vỉ nướng nghi ngút khói, chị Nguyễn Ngọc Thùy Duyên (bán cơm tấm) vừa trở thịt, vừa chia sẻ: "Đứng thì mồ hôi đổ vì than nóng lắm. Mình đứng mình nướng thì hơi lửa nó cứ phả lên. Nhưng mà năm nay còn đỡ đó, mình phải chịu thôi, cái nghề của mình mà".

Thịt phải nướng liên tục khi khách tới để đảm bảo độ nóng, ngon, hết vỉ này đến vỉ khác.

Bán cơm tấm ngày nóng như đổ lửa ở TP.HCM: Trên nắng gắt, dưới than hồng

Cái nắng không chỉ thử thách sức bền của người lao động trẻ mà còn trở thành nỗi ám ảnh của người cao tuổi. Ông Lê Văn Thuận (75 tuổi) chia sẻ trong sự mệt mỏi: "Nắng quá, người già không chịu nổi. Sắp tới nghe bảo sẽ mưa, mà mưa thì cũng lo vì thời tiết thay đổi đột ngột dễ đổ bệnh".

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Nam bộ đang bước vào đợt nắng nóng diện rộng mới. Từ ngày 23 - 24.4, áp thấp nóng phía tây mạnh trở lại khiến cái nóng càng thêm gay gắt.

Chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan dự báo đợt nắng nóng mới có thể kéo dài khoảng một tuần, sau đó lại có một đợt lạnh mới.

Dù không kéo dài như đợt nóng vừa rồi nhưng thông thường, giai đoạn cuối tháng 4 thường xuất hiện mức nhiệt cao nhất lịch sử. Do vậy khả năng trong tuần này cả nước sẽ trải qua những ngày nắng nóng rất gay gắt.

Sau đó là một đợt lạnh đổ về gây mưa giông cho các tỉnh thành miền núi phía bắc và bắc Trung bộ.