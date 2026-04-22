Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bán cơm tấm ngày nóng như đổ lửa ở TP.HCM: Trên nắng gắt, dưới than hồng
Video Đời sống

Bán cơm tấm ngày nóng như đổ lửa ở TP.HCM: Trên nắng gắt, dưới than hồng

Hồ Hiền
Hồ Hiền
22/04/2026 05:11 GMT+7

Dưới ánh nắng chiều oi ả ở TP.HCM, chị Nguyễn Ngọc Thùy Duyên thoăn thoắt trở từng vỉ thịt nướng. Không chỉ hứng trọn cái nắng trên đầu, người bán cơm tấm còn phải đối mặt với sức nóng hầm hập từ bếp than trước mặt.

Gần ba tuần nắng nóng liên tục, TP.HCM vẫn chưa đón một cơn mưa giải nhiệt thực thụ nào. Khi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 38°C, công việc của những người bán cơm tấm lề đường vốn đã vất vả nay càng khắc nghiệt hơn.

Đứng bên vỉ nướng nghi ngút khói, chị Nguyễn Ngọc Thùy Duyên (bán cơm tấm) vừa trở thịt, vừa chia sẻ: "Đứng thì mồ hôi đổ vì than nóng lắm. Mình đứng mình nướng thì hơi lửa nó cứ phả lên. Nhưng mà năm nay còn đỡ đó, mình phải chịu thôi, cái nghề của mình mà".

Thịt phải nướng liên tục khi khách tới để đảm bảo độ nóng, ngon, hết vỉ này đến vỉ khác.

Bán cơm tấm ngày nóng như đổ lửa ở TP.HCM: Trên nắng gắt, dưới than hồng

Cái nắng không chỉ thử thách sức bền của người lao động trẻ mà còn trở thành nỗi ám ảnh của người cao tuổi. Ông Lê Văn Thuận (75 tuổi) chia sẻ trong sự mệt mỏi: "Nắng quá, người già không chịu nổi. Sắp tới nghe bảo sẽ mưa, mà mưa thì cũng lo vì thời tiết thay đổi đột ngột dễ đổ bệnh".

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Nam bộ đang bước vào đợt nắng nóng diện rộng mới. Từ ngày 23 - 24.4, áp thấp nóng phía tây mạnh trở lại khiến cái nóng càng thêm gay gắt.

Chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan dự báo đợt nắng nóng mới có thể kéo dài khoảng một tuần, sau đó lại có một đợt lạnh mới.

Dù không kéo dài như đợt nóng vừa rồi nhưng thông thường, giai đoạn cuối tháng 4 thường xuất hiện mức nhiệt cao nhất lịch sử. Do vậy khả năng trong tuần này cả nước sẽ trải qua những ngày nắng nóng rất gay gắt.

Sau đó là một đợt lạnh đổ về gây mưa giông cho các tỉnh thành miền núi phía bắc và bắc Trung bộ.

Khám phá thêm chủ đề

bán cơm tấm Nắng nóng nam bộ nắng nóng TP.HCM mưu sinh trong nắng nóng biến đổi khí hậu thời tiết TP.HCM dự báo thời tiết TP.HCM nắng nóng đến bao giờ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận