Xăng E10 sẵn sàng 'lên kệ': Tài xế chọn tin hay còn lăn tăn?
Xăng E10 sẵn sàng 'lên kệ': Tài xế chọn tin hay còn lăn tăn?

Võ Hiếu
Võ Hiếu
21/04/2026 13:53 GMT+7

Từ ngày 30.4, theo đề xuất của Bộ Công thương, xăng sinh học E10 sẽ được triển khai trên toàn quốc. Lộ trình chuyển đổi xanh này nhận được sự đồng thuận rõ nét, đặc biệt từ nhóm sử dụng xăng nhiều mỗi ngày như tài xế công nghệ và giao hàng.

Xăng sinh học E10 đang đếm ngược những ngày cuối cùng để chính thức đi vào đời sống, thay thế dần xăng khoáng truyền thống.

Xăng E10 sẵn sàng 'lên kệ' Tài xế chọn tin hay còn lăn tăn

Theo PGS-TS. Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành ( Trường ĐH Bách khoa Hà Nội), xăng E10 mang lại lợi ích kép, việc giảm phát thải khí CO và các hợp chất hữu cơ chưa cháy hết giúp cải thiện chất lượng không khí, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, với các chính sách hỗ trợ hiện hành, giá xăng E10 thường thấp hơn xăng khoáng, mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho người sử dụng.

Xăng E10 mới là bước khởi đầu, Bộ Công thương sẽ nghiên cứu tiếp đến E15, E20 hoặc cao hơn.

Lợi ích kinh tế và môi trường là yếu tố then chốt giúp xăng E10 dễ dàng được người dân đón nhận. Với những người xem chiếc xe là "cần câu cơm" hàng chục năm qua, việc thay đổi nhiên liệu khiến họ vừa hứng thú vừa băn khoăn.

Với thế hệ tài xế công nghệ trẻ tuổi, việc tiếp cận thông tin nhanh nhạy giúp họ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng xăng sinh học cho phương tiện của mình, đồng thời tối ưu hóa được thu nhập giữa thời buổi kinh tế khó khăn.

Theo TS. Đào Duy Anh, Phó cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công thương), xăng E10 mới là bước khởi đầu, Bộ Công thương sẽ nghiên cứu tiếp đến E15, E20 hoặc cao hơn. Trên thế giới, các nước có nền công nghiệp cao như Mỹ đã sử dụng xăng E10 từ những năm 80 của thế kỷ trước, hiện nay đã dùng đến xăng E85. Philippines, Thái Lan đang sử dụng phổ biến E15, từ 2026 nâng lên E20.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

