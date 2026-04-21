Ngày 20.4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đã lập biên bản xử phạt một tài xế xe đầu kéo có hành vi quay đầu trên cao tốc, sau khi tiếp nhận clip phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic.

Theo hình ảnh từ clip, khoảng 10 giờ 59 phút cùng ngày, xe đầu kéo kéo theo rơ moóc lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng Đồng Nai đi TP.HCM) bất ngờ dừng lại, rồi quay đầu ngay trên làn xe tốc độ cao.

Quay đầu trên cao tốc, tài xế xe đầu kéo bị CSGT phạt 35 triệu

Đáng nói, trong lúc thực hiện thao tác nguy hiểm này, phương tiện gần như choán hết mặt đường. Phía sau, nhiều ô tô đang chạy với tốc độ khoảng 120 km/giờ buộc phải thắng gấp, đánh lái né tránh, tạo nên tình huống cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần chậm một nhịp có thể dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Sự việc khiến nhiều người không khỏi thót tim, đồng thời bày tỏ bức xúc trước hành vi xem thường an toàn của tài xế.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ công tác đã dừng được phương tiện tại khu vực trạm thu phí quốc lộ 51 trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Làm việc với CSGT, tài xế 44 tuổi, ngụ Đồng Nai thừa nhận là người điều khiển phương tiện và đã thực hiện hành vi quay đầu xe vào thời điểm trên do đi nhầm đường. Sau khi được lực lượng chức năng phân tích mức độ nguy hiểm, tài xế đã nhận thức rõ vi phạm và chấp hành ký biên bản.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, hành vi quay đầu xe trên cao tốc bị xử phạt từ 30 - 40 triệu đồng (mức trung bình khoảng 35 triệu đồng), đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Đây là một trong những lỗi vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đặc biệt lớn.

CSGT khuyến cáo, cao tốc là tuyến đường dành cho phương tiện di chuyển với tốc độ cao, do đó mọi hành vi dừng xe, quay đầu hay lùi xe đều bị nghiêm cấm. Khi lỡ đi quá lối ra, tài xế cần bình tĩnh tiếp tục di chuyển đến nút giao kế tiếp để quay đầu đúng quy định, tuyệt đối không xử lý tùy tiện giữa đường.