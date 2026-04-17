Tiệm tóc ‘thanh toán bằng nụ cười’ cho người khó khăn ở Huế
Đời sống

Lê Hoài Nhân
17/04/2026 04:00 GMT+7

Tại các góc đường Ngô Quyền, Nguyễn Trường Tộ (thành phố Huế), một nhóm thợ tóc trẻ đã duy trì hoạt động cắt tóc miễn phí cho người lao động nghèo hơn một năm qua. Thù lao cho mỗi lần phục vụ được nhóm định nghĩa là những nụ cười.

Giữa cái nắng oi nồng của đầu hè xứ Huế, tại các góc phố quen thuộc như Phu Văn Lâu, đường Ngô Quyền hay Phan Bội Châu, người dân đã quen với một hình ảnh bình dị mà đầy ấm áp của một "tiệm tóc" đặc biệt, không cửa kính, không máy lạnh, chỉ có tấm biển hiệu viết tay mộc mạc "Cắt tóc miễn phí, thanh toán bằng nụ cười".

Hơn một năm nay, anh Hồ Văn Khoa cùng nhóm bạn của mình đã biến những vỉa hè thành không gian của sự sẻ chia. Để duy trì hoạt động thiện nguyện này, nhóm của anh phải tính toán nhân sự rất kỹ lưỡng. Hiện tại, nhóm có khoảng 4-5 thành viên thay phiên nhau trực ngoài phố từ thứ Hai đến thứ sáu, số còn lại vẫn ở lại tiệm để duy trì hoạt động kinh doanh.

Trong hành trình hơn một năm qua, nhóm đã gặp gỡ đủ mọi thành phần trong xã hội. Thế nhưng, những bệnh nhân ung thư luôn để lại cho Khoa ấn tượng mạnh mẽ nhất. Nhìn những mái tóc dần thưa đi vì hóa trị, anh nhẹ nhàng đưa kéo, như muốn sẻ chia bớt phần nào nỗi đau.

Cùng chung lý tưởng là anh Lê Đức Thịnh. Đối với Thịnh, mỗi vị khách ghé chân là một bài học về nghị lực sống. Nhóm thường chọn khung giờ sáng từ 9 đến 12 giờ, chiều từ 16 đến 18 giờ để hoạt động, đây là những thời điểm người lao động tự do dễ dàng ghé chân nhất.

Anh Lê Đức Thịnh cắt tóc cho khách

Khách hàng của "tiệm tóc vỉa hè" này đa phần là những người lao động nghèo, các bác xe ôm, người bán hàng rong, những người mà vài chục nghìn đồng tiết kiệm được cũng đủ để lo thêm một bữa cơm hay một lít xăng

