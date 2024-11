Bạn đọc giúp ca sĩ Tô Thanh Phương 54 triệu đồng

Chị Lâm Ngọc Được, vợ ca sĩ Tô Thanh Phương, đại diện ca sĩ nhận số tiền. Chị Được bày tỏ: "Vợ chồng tôi chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn đến quý bạn đọc của Báo Thanh Niên đã dành tình cảm yêu thương và giúp vợ chồng tôi số tiền này. Tôi xin thay mặt anh Phương gửi lời tri ân sâu sắc đến quý bạn đọc, đến Báo Thanh Niên. Vợ chồng tôi sẽ chi tiêu tiết kiệm số tiền này trong những tháng ngày dài tới đây".

Chị Lâm Ngọc Được nhận số tiền bạn đọc hỗ trợ từ đại diện Báo Thanh Niên. ẢNH: DUY KHANG

Hiện sức khỏe ca sĩ Tô Thanh Phương cũng chưa được tốt hơn sau khi điều trị do té lầu. Bản thân chị Lâm Ngọc Được cũng mang nhiều chứng bệnh. Sau bài viết trên Báo Thanh Niên, vợ chồng ca sĩ Tô Thanh Phương nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc, giúp vợ chồng ca sĩ Tô Thanh Phương có thêm động lực, niềm an ủi trong những tháng ngày khó khăn về kinh tế và chịu nhiều nỗi đau do bệnh tuổi già.