Bạn đọc ủng hộ Chương trình bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 ngày 12.01.2022(tiếp theo)

Ha Thi Suong: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Hong: 60.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Vo Thi Tuyet Nhung: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Nguyen Hoan Phuc: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Kieu Lien Tran (U.S.A): 3.000.000 đồng; Duong Quoc Vinh (Ngan): 500.000 đồng; Dam Thi Hong: 200.000 đồng; ong ba Tran Duc Minh: 700.000 đồng; Vinh (Binh Thanh): 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Pham Phu Anh: 3.000.000 đồng; Le Huynh Thanh: 10.000.000 đồng; Ngo Thi Mai Lien: 400.000 đồng; Ngo Tuyet Diem: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Huynh Nguyen Thanh Truc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Minh Thanh: 3.000.000 đồng; Chi (so 26 ngo 2, Giang Vo, Ha Noi): 15.000.000 đồng; Le Thanh Truc Phuong: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Phan Thanh Hai: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Michelle Hoang Dds, Pc (USA): 50.000.000 đồng; Can ho R1-22-07 cao oc The Everrich (Q.11, TP.HCM): 300.000 đồng; ban doc: 1.800.000 đồng; Huynh Ha: 2.000.000 đồng; Nguyen Vu Hanh Doan: 300.000 đồng; Pham Van Trung: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Thi Phuong Tam: 1.000.000 đồng; To Thi Chin: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thanh Uyen Phuong: 500.000 đồng; Tran Nguyen Anh Tai: 1.000.000 đồng; Pt Nhat Lai (F.11, Q.Binh Thanh, TP.HCM): 3.000.000 đồng; Bach Hue Chi: 3.000.000 đồng; Vo Thanh Dang Khoa : 2.000.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 9.080.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Phuong: 1.000.000 đồng; Le Nguyen Kien Giang: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Mia: 500.000 đồng; be Phuc An: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Nguyen Duc Phi: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Le Tan Dat: 1.000.000 đồng; Nguyen Lam Bao Van: 2.300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Tra My: 500.000 đồng; ban doc: 10.000.000 đồng; Bui Ngoc Thao: 400.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Chi Quang Minh: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; co Nguyen Thi Thanh Mai (Ohio, U.S.A): 2.320.000 đồng; Duong Thi Phuong Mai: 1.000.000 đồng; Phong Duong : 2.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Ho Phi Hai, Bui Thanh Phong: 10.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; Dang Pham Quynh Nga, Pham Thi Dao: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Dinh Thi Kim Tuyen: 200.000 đồng; Vu Thi Ngoan: 2.000.000 đồng; Nguyen Dang Tien: 2.000.000 đồng; Huynh Thi Le My: 5.000.000 đồng; Mac T Ngoc Van, Vo T Kieu Mai: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Giang Thi My Linh: 1.000.000 đồng; ban doc That: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.