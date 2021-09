Báo Thanh Niên trao tặng 500 túi an sinh cho người nghèo vùng tâm dịch Đồng Nai

Ngày 15.9, Báo Thanh Niên phối hợp với UBND các xã, phường, các xã đoàn, công an phường và các nhóm thiện nguyện tại TP.HCM, Đồng Nai...trao tặng 500 túi an sinh cho bà con nghèo, thanh niên công nhân trong các khu phong tỏa, khu nhà trọ ở TP.Biên Hòa.

Đại diện Báo Thanh Niên trao 300 kg gạo, mì tôm, 1 tấn rau củ quả thông qua đại diện Tỉnh đoàn Đồng Nai cho thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn từ chương trình "Triệu túi an sinh" do T.Ư Đoàn phát động LÊ BÌNH

TP.Biên Hòa hiện đang là vùng đỏ, tâm dịch phức tạp nhất của tỉnh Đồng Nai. Trong tổng số 37.200 ca nhiễm Covid-19 toàn tỉnh (tính đến ngày 15.9), riêng TP.Biên Hòa chiếm tới 14.463 ca. Phần lớn các ổ dịch phức tạp dều tập trung trong các khu nhà trọ có đông công nhân ở các phường Trảng Dài, Tân Phong, Quang Vinh, Tam Phước, Hố Nai, Hóa An, An Bình và Bửu Hòa. Nhiều khu nhà trọ công nhân phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội kéo dài từ hơn 2 tháng nay. Phần lớn thanh niên công nhân đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn do bị thất nghiệp, không có việc làm.

Mặc dù đã được chính quyền, đoàn thể các cấp ở tỉnh Đồng Nai quan tâm hỗ trợ, tuy nhiên do giãn cách xã hội kéo dài, nhiều gia đình tiếp tục gặp khó khăn vì mất thu nhập, trong khi tiền nhà trọ, điện nước, tiền ăn uống, sinh hoạt hàng ngày vẫn phải chi trả…

Đoàn viên thanh niên nhận rau củ từ chương trịnh "Triệu túi an sinh" do Báo Thanh Niên vận động LÊ AN

Nhằm chia sẻ bớt gánh nặng khó khăn và hỗ trợ kịp thời cho người dân nghèo nói chung, thanh niên công nhân lao động trong các khu nhà trọ nói riêng, Báo Thanh Niên (VP Đông Nam bộ) đã phối hợp với nhóm thiện nguyện Cơm từ thiện Pleiku và các tổ chức từ thiện tại TP.HCM…tổ chức trao tặng 500 túi an sinh cho bà con nghèo TP.Biên Hòa bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Thanh niên Đoàn phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa nhận củ quả từ chương trình "Triệu túi an sinh" LÊ AN

Theo đó, mỗi túi an sinh trị giá 250-300.000 đồng (bao gồm gạo, mì tôm, rau củ quả và thực phẩm thiết yếu), được phân phát trực tiếp cho bà con và thông qua các tổ chức như đoàn phường, đoàn xã, công an các xã phường và các nhóm thiện nguyện trên địa bàn để chuyển trực tiếp đến người dân, thanh niên công nhân các khu nhà trọ…

Các thành viên nhóm thiện nguyện Tự Do ở TP.Biên Hòa khi nghe tin chương trình "Triệu túi an sinh" cũng đến tham gia hỗ trợ đóng gói rau củ quả tặng bà con nghèo LÊ BÌNH

Báo Thanh Niên cũng đã thông qua Tỉnh đoàn Đồng Nai, trao tặng 300 kg gạo, 1 tấn rau, cu quả từ chương trình “Triệu túi an sinh” để hỗ trợ cho thanh niên công nhân bị mất việc; thanh thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn.

Được biết, chương trình “Triệu túi an sinh” do T.Ư Đoàn triển khai từ ngày 20.8.2021 nhằm hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh, thành đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Các đơn vị về Báo Thanh Niên (VP Đông Nam bộ) tiếp nhận gạo, rau củ quả từ chương trình "Túi an sinh" LÊ AN

Tại Đồng Nai, chương trình “Triệu túi an sinh” được Báo Thanh Niên trao tặng 500 phần quà trong tổng số 30.000 túi an sinh được Ban biên tập Báo Thanh Niên phát động. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn – Phó Tổng biên tập thường trực Báo Thanh Niên, cho biết tính đến ngày 15.9, Báo Thanh Niên đã tổ chức trao tặng được 25.000 túi an sinh cho người dân nghèo vùng dịch TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.