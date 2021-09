Dây dưa dự án trên đất quốc phòng tại đảo Bình Ba, Khánh Hòa

Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bình Ba được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi lần thứ 2 cho Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba vào ngày 20.5.2015. Theo đó, doanh nghiệp này sẽ đầu tư một khu du lịch sinh thái trên diện tích khoảng 10 ha mặt đất và 5 ha mặt nước tại vị trí Bãi Chướng.

Chỉ vài tháng sau khi được giao đất, Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba đã nhận được đề nghị của UBND tỉnh tạm ngừng mọi hoạt động của dự án. Nguyên nhân là do tháng 9.2015, Chính phủ đã ban hành Quyết định 44 quy định quy chế đảm bảo an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh. Thời điểm này, chủ đầu tư mới lắp ráp 2 căn nhà bằng gỗ trên một mỏm đá nhô ra biển.