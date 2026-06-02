Bạn gái mới của Bill Gates nói gì về quá khứ ngoại tình của tỉ phú?

Khi Bill Gates gây chú ý với việc thừa nhận từng có hai mối quan hệ ngoài luồng trong thời gian hôn nhân với Melinda French Gates, bạn gái hiện tại của ông là Paula Hurd được cho là đang ngồi ở hàng ghế đầu theo dõi.

'Ông chủ Microsoft' tiếp tục bị chất vấn về mối liên hệ với Jeffrey Epstein

Thông tin này xuất hiện trong bài viết mới được đăng tải trên The Wall Street Journal hồi cuối tháng 5. Bài báo tập trung vào những tranh cãi mà Bill Gates phải đối mặt trong nhiều năm qua liên quan đến mối quan hệ trước đây với Jeffrey Epstein - vị tỉ phú tai tiếng từng bị cáo buộc phạm nhiều tội danh tình dục. Bài viết được công bố không lâu trước khi Bill Gates dự kiến điều trần trước một ủy ban của Quốc hội Mỹ về mối quan hệ của ông với Jeffrey Epstein vào cuối tháng 6.

Trong cuộc gặp với nhân viên Quỹ Gates hồi tháng 2, Bill Gates thừa nhận từng có hai mối quan hệ tình cảm với phụ nữ Nga trong thời gian còn là chồng của Melinda French Gates. Ông cũng gửi lời xin lỗi tới các nhân viên của quỹ vì những mối liên hệ trước đây với Jeffrey Epstein, nhưng khẳng định bản thân không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

"Tôi từng có các mối quan hệ ngoài hôn nhân. Một người là vận động viên chơi bridge người Nga mà tôi quen thông qua các giải đấu, người còn lại là một nhà vật lý hạt nhân người Nga mà tôi gặp trong quá trình làm việc", Bill Gates nói.

Theo tỉ phú công nghệ 70 tuổi, Jeffrey Epstein biết về những mối quan hệ này. Tuy nhiên, Bill Gates khẳng định ông chưa từng tiếp xúc với các nạn nhân của Jeffrey Epstein hay những phụ nữ có liên quan đến người này. "Tôi không làm điều gì bất hợp pháp và cũng không chứng kiến bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào", ông nhấn mạnh.

Theo The Wall Street Journal, Paula Hurd cùng một người chị em gái của Bill Gates là những người có mặt ở hàng ghế đầu trong buổi "thú tội" nói trên.

Trong phản hồi gửi tới tạp chí People, người phát ngôn của Bill Gates cho biết "ông chủ Microsoft" không tham gia bất kỳ hoạt động phi pháp nào cùng Jeffrey Epstein và đã nhiều lần thừa nhận việc gặp gỡ người này là một sai lầm. "Ông Gates đã xin lỗi vì sai lầm đó và tự nguyện làm việc với Ủy ban Giám sát của Hạ viện để trả lời các câu hỏi liên quan đến những tương tác giữa ông và Epstein", người phát ngôn cho biết.

Đại diện của Bill Gates cũng khẳng định ông ủng hộ việc công khai toàn bộ hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein với hy vọng các nạn nhân sẽ nhận được công lý xứng đáng.

Sự chú ý dành cho mối quan hệ giữa Bill Gates và Jeffrey Epstein gia tăng trở lại sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố một số tài liệu điều tra. Trong đó có các bản nháp email do Jeffrey Epstein tự viết, cáo buộc Bill Gates từng mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục sau khi quan hệ với các cô gái Nga và tìm đến Jeffrey Epstein để nhờ che giấu thông tin này với vợ cũ. Tuy nhiên, phía Bill Gates đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc trên. Người phát ngôn của ông gọi những thông tin này là "vô lý và hoàn toàn sai sự thật".

Bill Gates cũng khẳng định ông chưa từng qua đêm cùng Jeffrey Epstein hoặc lưu trú tại bất kỳ hòn đảo nào thuộc sở hữu của người này. Theo Bill Gates, những tranh cãi liên quan đến Jeffrey Epstein và các email vừa được công bố đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh cũng như uy tín của Quỹ Gates.

Theo kế hoạch, Bill Gates sẽ xuất hiện trước Ủy ban Giám sát của Hạ viện Mỹ vào ngày 10.6 để trả lời các câu hỏi liên quan đến mối quan hệ với Jeffrey Epstein.

Người phát ngôn của ông cho biết tỉ phú công nghệ hoan nghênh cơ hội được hợp tác với cuộc điều tra. "Dù chưa bao giờ chứng kiến hoặc tham gia bất kỳ hành vi phạm pháp nào của Epstein, ông Gates sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của ủy ban để hỗ trợ quá trình điều tra", người này khẳng định.