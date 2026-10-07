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    Thời sự

    Bắn gây mê con khỉ quậy phá ở khu dân cư Cát Lái

    Trần Kha
    Trần Kha
    Trưa 7.10, lực lượng kiểm lâm phối hợp cơ quan chức năng địa phương đã bắn gây mê con khỉ quậy phá nhiều ngày qua tại khu dân cư Cát Lái (phường Cát Lái, TP.HCM), bảo đảm an toàn cho người dân.

    Sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng chức năng đã bắn gây mê con khỉ đực nặng khoảng 9,5 kg khi nó tiếp tục xuất hiện tại khu dân cư Cát Lái.

    Bắn gây mê con khỉ quậy phá ở khu dân cư Cát Lái- Ảnh 1.

    Trưa 7.10, con khỉ xuất hiện tại đường 40CL, kiểm lâm đã dùng súng bắn gây mê đưa về cứu hộ, chăm sóc theo quy định

    ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

    Cụ thể, trưa 7.10, con khỉ xuất hiện trở lại tại khu vực đường 40CL. Nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm TP.HCM phối hợp chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt triển khai phương án vây bắt. Chỉ sau khoảng 30 phút tiếp cận, lực lượng kiểm lâm đã dùng súng chuyên dụng bắn thuốc gây mê con khỉ này.

    Theo người dân địa phương, trước đó vào chiều 6.10, con khỉ này từng lao vào cắn nhau với hai con chó của nhà dân khiến phần mặt gần mắt của nó bị sưng. Đến sáng 7.10, con khỉ lại tự tìm về vị trí cũ ngay trước ngôi nhà có hai con chó. Người dân và bảo vệ đã dùng chuối để giữ chân con khỉ.

    Ngay khi có cơ hội thuận lợi, lực lượng kiểm lâm đã bắn gây mê con khỉ. Qua kiểm tra ban đầu từ lực lượng kiểm lâm, đây là cá thể khỉ đực, nặng khoảng 9,5 kg. Con khỉ đã được tiếp nhận và sẽ chuyển về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc sức khỏe trước khi thả về tự nhiên theo quy định.

    Trước đó, như Báo Thanh Niên đã phản ánh, con khỉ lớn này thường xuyên xuất hiện, leo trèo qua các mái nhà, vào nhà dân xé đồ đạc, bánh kẹo tìm thức ăn tại khu dân cư 50 ha Cát Lái suốt nhiều ngày qua, khiến các hộ dân, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ, luôn trong tâm trạng bất an. Việc bắt giữ thành công con khỉ đã giúp người dân trong khu vực thở phào nhẹ nhõm.

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    con khỉ khu dân cư Cát Lái bắn thuốc gây mê Kiểm lâm động vật hoang dã TP.HCM

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