Khỉ 'quậy phá' ở khu dân cư Cát Lái

Theo phản ánh của người dân, con khỉ này thường xuyên leo trèo, nhảy nhót trên mái nhà gây ra tiếng ồn lớn. Nhiều gia đình có con nhỏ luôn trong tình trạng đóng kín cửa vì sợ khỉ lao vào tấn công trẻ em.

Khỉ xuất hiện trong khu dân cư Cát Lái ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Anh B.H, một cư dân sinh sống tại đường 41CL (khu dân cư Cát Lái), cho biết con khỉ lảng vảng quanh khu vực này khoảng 2 tháng nay. Ban đầu, nó xuất hiện ở phía đường Nguyễn Thị Định rồi dần dần men theo các tán cây, bụi rậm đi sâu vào khu dân cư Cát Lái.

"Nó cứ đi vòng quanh các dãy nhà để tìm thức ăn. Nhà nào quên đóng cửa sổ là nó nhảy tót vào. Hôm trước, nó vào nhà tôi xé nát mấy hộp sữa, bánh kẹo vứt bừa bãi ra sàn. Nhà có con nít nên ai cũng nơm nớp lo sợ, suốt ngày phải đóng cửa", anh B.H cho biết.

Cũng theo anh B.H, do khu vực này toàn nhà cao tầng liền kề và con khỉ di chuyển rất nhanh nên người dân không có cách nào xua đuổi hay bắt giữ. Tình trạng này đã được phản ánh lên chính quyền địa phương để sớm có hướng giải quyết.

Khỉ vào nhà dân quấy phá ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Bánh kẹo, hộp sữa để trong nhà bị khỉ cắn phá ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Đại diện chính quyền địa phương cho biết đã nắm thông tin về con khỉ không rõ từ đâu xuất hiện, quấy nhiễu khu dân cư. Trước mắt, lực lượng chức năng đã khuyến cáo người dân cẩn trọng, tuyệt đối không trêu chọc, ném đá để tránh kích động khiến khỉ tấn công người.

Dự kiến trong ngày 7.10, chính quyền địa phương sẽ phối hợp lực lượng kiểm lâm triển khai vây bắt khỉ, bàn giao về Trạm cứu hộ động vật hoang dã.