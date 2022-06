Bàn giao quản lý, vận hành tòa nhà chung cư Moscow Tower

Ngày 3.6, đại diện Phòng Quản lý đô thị Q.12, TP.HCM cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức thực hiện bàn giao việc quản lý các hạng mục vận hành tòa nhà chung cư (CC) Moscow Tower (số 19/1 Tân Thới Nhất 17, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM) từ chủ đầu tư (CĐT) là Công ty TNHH Minh Nguyên Long cho Ban quản trị chung cư (BQT CC), để chuyển giao cho ban quản lý mới (do BQT CC hợp đồng thuê).

Quá trình thực hiện, đã có những tranh luận gay gắt trong việc bàn giao tầng hầm, tầng lửng hầm (nơi để xe đạp, xe dùng cho người khuyết tật, xe động cơ hai bánh, xe động cơ ba bánh cho các chủ sở hữu...) giữa đại diện CĐT và BQT. Lý do theo CĐT, trong hợp đồng mua bán căn hộ với cư dân có điều khoản phần này thuộc sở hữu riêng của họ, trong khi BQT cho rằng điều 101 của luật Nhà ở 2014 quy định rõ phần này thuộc sở hữu chung. Hơn nữa, theo BQT, luật pháp quy định việc quản lý, vận hành tòa nhà phải đưa về một đơn vị quản lý. Phải nhờ sự giải thích, giám sát và can thiệp của đại diện chính quyền và lực lượng công an, việc bàn giao mới hoàn tất gần cuối buổi chiều cùng ngày. Tuy nhiên, trong biên bản bàn giao, CĐT không ký tên.

Trao đổi với PV Thanh Niên, Trưởng BQT Hồ Thị Ngọc Như cho biết việc bàn giao này căn cứ vào nội dung buổi họp sáng 2.6, do Phó chủ tịch UBND Q.12 Nguyễn Minh Chánh chủ trì, giữa BQT và CĐT cùng đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng tại CC. Nội dung cuộc họp đề cập các vấn đề cụ thể như: bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà CC; hồ sơ nhà CC; bàn giao công tác quản lý vận hành; việc chấp hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính của UBND TP.HCM đối với CĐT và một số nội dung kiến nghị của BQT CC Moscow Tower gửi các cơ quan thẩm quyền. Ngoài ra, cũng theo bà Như, việc bàn giao tầng hầm, tầng lửng hầm còn căn cứ biên bản họp ngày 31.5 giữa BQT và đại diện CĐT cùng các cấp chính quyền Q.12 và Sở Xây dựng, trong đó cam kết việc bàn giao diễn ra trước ngày 3.6, nhưng phía CĐT không thực hiện.





Được biết, những vướng mắc trong hoạt động, điều hành tại CC tồn tại nhiều năm nay, dẫn đến việc các thang máy CC chưa được bảo trì, bảo dưỡng như quy định, đồng thời bộc lộ tình trạng mất an toàn về phòng cháy chữa cháy ở CC khiến người dân ở đây lo lắng. Chính vì vậy, ngày 5.5, BQT CC đã gửi đơn đến Báo Thanh Niên cùng các cơ quan thẩm quyền nhờ can thiệp.

Ngày 26.5, Thanh Niên đã đăng bài viết Gần 2.000 người dân sống bất an trong chung cư phản ảnh các vấn đề bất cập nói trên.

Chung cư Moscow Tower do Công ty TNHH Minh Nguyên Long làm chủ đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng cuối năm 2018. Dự án có tổng diện tích khuôn viên 56.630 m2, trong đó diện tích xây dựng chiếm 16.339 m2 gồm 2 khối A và B với 560 căn hộ, hiện có gần 2.000 dân sinh sống.