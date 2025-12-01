Bàn giao Trường cao đẳng Y tế Huế vào Trường đại học Y dược Huế

Chiều 1.12, Trường đại học (ĐH) Y dược, ĐH Huế và UBND TP.Huế đã tổ chức hội nghị bàn giao Trường cao đẳng (CĐ) Y tế Huế trực thuộc UBND TP.Huế sáp nhập vào Trường ĐH Y dược, ĐH Huế. Việc sáp nhập 2 cơ sở đào tạo y tế tại TP.Huế đã mở ra cơ hội phát triển của trung tâm y tế chất lượng cao của miền Trung và cả nước.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Huế, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: KHÁNH NGUYỄN

Tại hội nghị, các bên đã ký kết biên bản bàn giao, chính thức hoàn tất việc sáp nhập Trường CĐ Y tế Huế về Trường ĐH Y dược, ĐH Huế theo quyết định số 2346/QĐ-TTg ngày 23.10.2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, các bên liên quan thống nhất thực hiện bàn giao nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, viên chức - người lao động, người học, hồ sơ pháp lý và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Trường CĐ Y tế Huế về Trường ĐH Y dược, ĐH Huế. Việc bàn giao được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm hoạt động bình thường, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức - người lao động và người học.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Huế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sắp xếp, sáp nhập. Ông Bình cho rằng đây sẽ là cơ hội để hai đơn vị phát huy lợi thế về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất mở ra một giai đoạn mới nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế địa phương.

Ký kết biên bản bàn giao Trường CĐ Y tế Huế về Trường ĐH Y dược, ĐH Huế ẢNH: KHÁNH NGUYỄN

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược, ĐH Huế, cho biết Trường ĐH Y dược với bề dày lịch sử gần 70 năm xây dựng và phát triển, là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh hàng đầu của cả nước. Được thành lập từ năm 1957, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhà trường đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế là đơn vị nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, là nơi hội tụ tri thức, nhân ái và đổi mới sáng tạo. Nhà trường đã đào tạo được gần 35.000 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân đại học và hơn 13.500 cán bộ y tế trình độ sau đại học cho khu vực miền Trung – Tây nguyên, cả nước và nước bạn Lào.

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược, ĐH Huế, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: KHÁNH NGUYỄN

Trường CĐ Y tế Huế với bề dày lịch sử hình thành và phát triển qua 77 năm, là một trong những cái nôi đào tạo cán bộ y tế trình độ trung cấp, cao đẳng có uy tín của khu vực miền Trung.

"Việc sáp nhập nguyên trạng Trường CĐ Y tế Huế trực thuộc UBND TP.Huế vào Trường ĐH Y dược, ĐH Huế trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của hai nhà trường, phù hợp với chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về đổi mới, tinh gọn, nâng cao hiệu quả hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế", GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy cho biết.











