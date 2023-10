Bán kết Én vàng UMC - nơi những câu chuyện ý nghĩa về ngành y được lan tỏa

Vòng Bán kết nhằm chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất bước vào Chung kết. Trong đó, 1 thí sinh được vào thẳng chung kết nhờ vào kết quả bình chọn từ khán giả. Không chỉ là một sân khấu tranh tài, Bán kết Én vàng UMC còn là một chương trình lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa về ngành y, về tình yêu nghề và cống hiến thầm lặng vì người bệnh của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của Đại học Y Dược TP.HCM (UMP) và Bệnh viện Đại học Y Dược (BV ĐHYD) TP.HCM (UMC).



Các thí sinh đã lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa về ngành y, về tình yêu nghề và cống hiến thầm lặng vì người bệnh của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế BV ĐHYD TP.HCM

Phát biểu tại chương trình, TS-BS Phạm Văn Tấn, Phó giám đốc BV ĐHYD TP.HCM, cho biết: "Bệnh viện chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường John Robert Powers Việt Nam đã giúp các thí sinh trở nên tự tin, duyên dáng và được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Đây được xem là vốn quý của mỗi người và là kỹ năng quan trọng trong môi trường y tế để kết nối với người bệnh, lắng nghe, thấu hiểu, làm dịu đi những nỗi đau, sự lo lắng cho người bệnh, người nhà. Tham gia chương trình đào tạo, các thí sinh đã nỗ lực trên hành trình hoàn thiện bản thân mình. Các bạn đã là MC chuyên nghiệp của UMP và UMC. Hi vọng các bạn sẽ tích cực tham gia và là MC các chương trình của UMP và UMC, lan tỏa nhiều thông điệp tích cực đến người bệnh, đồng nghiệp thân yêu của mình".

Tại chương trình, các thí sinh đã dự thi về một chủ đề yêu thích hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập bệnh viện (trong 3 phút). Nội dung các phần thi vô cùng đa dạng và đặc sắc với các câu chuyện về: lịch sử hình thành và phát triển UMC; niềm tin yêu với lãnh đạo bệnh viện, với đồng nghiệp, người bệnh; văn hóa UMC; ý nghĩ của niềm tin và nụ cười.

Đối với các thí sinh, mỗi phần thi là một bài học. Vừa thi, các thí sinh lại học hỏi thêm nhiều điều từ Ban Giám khảo BV ĐHYD TP.HCM

Bên cạnh đó là nhiều đề tài về chuyên môn y khoa, điều dưỡng, quản trị nhân sự, công nghệ, công tác xã hội, truyền thông y tế, bệnh viện xanh - sạch - đẹp… đã được truyền tải, thể hiện sự hiểu biết của các thí sinh và lan tỏa y hiệu UMC thông qua những giá trị khác biệt.

Đối với các thí sinh, mỗi phần thi là một bài học. Vừa thi, các thí sinh lại học hỏi thêm nhiều điều từ Ban Giám khảo. Với đa dạng các hình thức thể hiện và sự sáng tạo trong việc sử dụng âm nhạc, video, hình ảnh, các thí sinh đã đưa Ban Giám khảo và khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 2 thí sinh không tự tin cũng được Ban Giám khảo, các đồng nghiệp động viên, khích lệ để mạnh mẽ hoàn thành bài dự thi của mình. Chỉ cần lên sân khấu là đã chiến thắng chính mình, đó là thông điệp được Ban Giám khảo gửi gắm đến các thí sinh.

Trải qua các phần thi căng thẳng và gây cấn của top 40 thí sinh Én vàng UMC, Ban Giám khảo đánh giá cao sự duyên dáng, vẻ đẹp và sự tiến bộ vượt bậc của các bạn. Điểm khác biệt của Én vàng UMC chính là chất lượng các phần thi của thí sinh được nâng lên đáng kể sau 7 buổi đào tạo từ Trường John Robert Powers Việt Nam. Các thí sinh đã thực sự tỏa sáng, cháy hết mình trên sân khấu và tự tin trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Sự ngang sức, ngang tài của các thí sinh khiến Ban Giám khảo rất khó khăn khi phải chọn ra top 10 chung kết.

Không chỉ là một sân khấu tranh tài, Bán kết Én vàng UMC còn là một chương trình lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa về ngành y BV ĐHYD TP.HCM

Bà Võ Thị Xuân Trang, Hiệu trưởng Trường John Robert Powers Việt Nam, xúc động chia sẻ: "Tất cả những điều tôi muốn nói chỉ là lời khen. Các bạn rất tuyệt vời, rất đẹp, rất tự tin. Các bạn hãy tự hào về bản thân mình, các bạn đã chiến thắng chính mình, tự tin hơn và bản lĩnh hơn. Mỗi lần đứng trên sân khấu là một lần các bạn được rèn luyện, gọt giũa và các bạn sẽ sắc sảo hơn, giỏi hơn rất nhiều. Tôi cũng mong rằng bệnh viện sẽ tổ chức Én vàng mỗi năm một lần để tạo cơ hội cho tất cả nhân viên y tế được tham gia, được rèn luyện để giao tiếp với đồng nghiệp, với người bệnh tốt hơn và đạt được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp".

Tại chương trình, liên khúc "Áo trắng - Áo xanh", "Nếu chỉ còn một ngày để sống" - sáng tác của nhạc sĩ Hoài An và đơn ca "Never Enough" do đội văn nghệ UMC trình bày đã mang lại nhiều cảm xúc cho người tham dự.

Cuối chương trình, phần bình chọn cho thí sinh được yêu thích nhất đã diễn ra vô cùng gay cấn. Chỉ trong 30 phút đã có 2.903 lượt bình chọn với sự theo dõi sát sao và nhiệt tình ủng hộ các thí sinh của đông đảo khán giả. Phần bình chọn kịch tính đến phút cuối cùng khi số lượt bình chọn cho các thí sinh đều rất sát sao. Cuối cùng, Ban Giám đốc BV và Ban Giám khảo đã quyết định chọn thêm 2 thí sinh vào chung kết. Top 12 thí sinh sẽ tranh tài trong vòng chung kết gồm: Huỳnh Thị Thanh Duyên - thí sinh có lượt bình chọn cao nhất, Phạm Thị Thu Đông, Vũ Thị Thanh Hằng, Nguyễn Minh Hoàn, Đào Thị Ngọc Huyền, Tăng Nguyễn Quỳnh Lan, Nguyễn Hiền Minh, Bùi Thị Minh Phượng, Nguyễn Đức Nguyệt Quỳnh, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Trần Anh Tài, Võ Châu Thi.

Chương trình có sự đồng hành của Ban Cố vấn và đào tạo Trường John Robert Powers Việt Nam và các đơn vị đồng hành: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM (Vietcombank); Nhà thiết kế Linh San; Áo dài Liên Hương; Trang sức Hoàng Gia Pearl; Công ty cổ phần BE Group; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Chấn Khang - Sweethome Bakery, Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk và Công ty tổ chức sự kiện Vietlink.

Xin chúc mừng top 40 Én vàng UMC đã trở thành những thành viên trong đội ngũ MC chuyên nghiệp của UMP và UMC. Chúc Top 12 thí sinh thể hiện xuất sắc trong Đêm chung kết.

Đêm chung kết Én vàng UMC - Gala tôn vinh giá trị 30 năm thành lập BV ĐHYD TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 4.11.2023 tại Hội trường 3A. Hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho các thí sinh nhé!