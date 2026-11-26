Ông Nguyễn Tiến Giang, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Bình Điền (thành phố Huế), cho biết địa phương vừa tổ chức phiên chợ số giới thiệu nông sản, sản phẩm đặc trưng gắn với ra mắt "thôn sáng tạo nội dung số" Hồng Tiến 1, Hồng Tiến 2.

Hoạt động này triển khai theo kế hoạch của Đảng ủy xã Bình Điền về phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số và vận hành "không gian chuyển đổi số", "làng sáng tạo nội dung số" tại địa phương.

Hơn 1.000 người dân cùng lãnh đạo địa phương và các cơ quan, đoàn thể tham các hoạt động văn hóa vùng cao tại lễ ra mắt ẢNH: HOÀNG LẬP

Xã Bình Điền ra mắt "thôn sáng tạo nội dung số" tại thôn Hồng Tiến 1 và Hồng Tiến 2, nơi tập trung phần đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, với những nét văn hóa đặc sắc và sản vật núi rừng độc đáo. Qua đó, chính quyền xã miền núi mong muốn tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người dân tích cực tạo lập, chia sẻ nội dung số giá trị, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Bình Điền trên không gian số.

Đưa câu chuyện bản làng lên không gian số

Tại lễ ra mắt, cùng lãnh đạo địa phương và đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể còn có hơn 1.000 người dân tham quan, trải nghiệm. Trong đó, có nhiều người trẻ có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL, KOC), sinh viên ngành truyền thông... Nhóm bạn trẻ này đã hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, dùng mạng xã hội hiệu quả và lan tỏa văn hóa, sản vật.

Người trẻ có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đồng hành hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và lan tỏa sản vật địa phương ẢNH: HOÀNG LẬP

Các nhà sáng tạo nội dung đã giao lưu, đồng hành để giúp người dân miền núi đưa câu chuyện bản làng lên không gian số. Người dân vùng cao lần đầu được tiếp cận kỹ năng ghi hình, giới thiệu sản phẩm, chia sẻ thông tin và kết nối cộng đồng.

Tại phiên chợ số, người dân và người trẻ giới thiệu đa dạng từ sản phẩm từ rau củ quả, nếp than, gạo Radu, sản phẩm chăn nuôi đến thực phẩm chế biến, món ăn truyền thống, dệt và đan lát. Các phiên livestream xuyên suốt trên fanpage Cổng thông tin điện tử xã Bình Điền cùng các phiên giới thiệu, bán hàng trên kênh của KOL, KOC giúp mở rộng không gian phiên chợ, để người ở xa dễ dàng theo dõi, tương tác và tìm hiểu sản phẩm.

Người dân vùng cao giới thiệu sản phẩm lên không gian số ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Người tham quan được gặp trực tiếp người làm ra sản phẩm để tìm hiểu nguyên liệu, cách chế biến, sử dụng, bảo quản và cùng thưởng thức ẩm thực, trình diễn nghề thủ công...

Anh Lê Quang Huy, nhà sáng tạo nội dung số có hơn 2 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng số, chia sẻ bản thân thấy ý nghĩa khi là một trong những người trẻ lan tỏa hoạt động này. Từ các phiên livestream, người dân tiếp cận gần hơn với người mua và bán được nhiều sản phẩm. "Kết quả của chương trình là nụ cười, những cái nắm tay của người dân miền núi gửi đến chúng mình, qua đó mình cảm thấy công việc sáng tạo nội dung càng ý nghĩa hơn", anh Huy nói.

Sinh viên khoa Báo chí - Truyền thông, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế hỗ trợ người dân lan tỏa sản vật trên các nền tảng số ẢNH: HOÀNG LẬP

Chương trình có sự đồng hành của những người trẻ đến từ Câu lạc bộ Niềm tin số Công an thành phố Huế và hỗ trợ của sinh viên khoa Báo chí - Truyền thông, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế trong công tác truyền thông, kết nối hoạt động trên không gian số.

Gắn công nghệ với văn hóa và sinh kế người dân

Theo ông Nguyễn Tiến Giang, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Bình Điền, điểm nhấn của chương trình là sự gắn kết giữa công nghệ và văn hóa trong từng hoạt động. Điện thoại, máy quay và nền tảng trực tuyến trở thành công cụ giúp bà con giới thiệu nghề truyền thống, sản vật và đời sống bản làng.

Ông Nguyễn Tiến Giang, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Bình Điền (bìa trái), hào hứng cùng người trẻ trong các phiên livestream bán sản vật vùng cao ẢNH: HOÀNG LẬP

"Chương trình kết nối trải nghiệm văn hóa với công nghệ số, tạo điều kiện để người dân giới thiệu sản vật, kể chuyện quê hương và quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trực tuyến. Phiên chợ mở ra không gian giao lưu gần gũi, đậm bản sắc, nơi người dân vừa giới thiệu sản phẩm vừa là chủ thể kể chuyện văn hóa giữa các gian hàng nông sản, ẩm thực và thủ công truyền thống", ông Giang nói.

Lãnh đạo xã miền núi Bình Điền nhấn mạnh, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa cần gắn với đời sống, sinh kế cùng sự tham gia chủ động của người dân. Chuyển đổi số mở thêm kênh giới thiệu giá trị văn hóa tới cộng đồng, nối sản phẩm địa phương với thị trường để người dân chủ động quảng bá nông sản, ẩm thực, nghề truyền thống, cảnh quan quê hương và thúc đẩy du lịch, dịch vụ của xã.