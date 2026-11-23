Chiều 23.11, Trung ương Đoàn tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin về Chương trình gặp mặt và tôn vinh các thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026.

Trung ương Đoàn cho biết đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức, nhằm phát hiện, biểu dương, tôn vinh những thanh niên có sản phẩm, kênh và hoạt động sáng tạo nội dung số tích cực, có sức ảnh hưởng, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Chương trình có chủ đề "Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI", thông điệp "Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực". Mục tiêu là tạo diễn đàn để các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về đạo đức số, trách nhiệm xã hội và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Chương trình sẽ diễn ra 28 - 29.11 tại TP.HCM. Các đại biểu tham gia chuỗi hoạt động giáo dục truyền thống, tham quan trải nghiệm, an sinh xã hội, trao đổi chuyên đề và tôn vinh.

Ban tổ chức trao đổi thông tin cuộc gặp báo chí, thông tin về chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Theo Trung ương Đoàn, 100 đại biểu chính thức được chọn từ 421 hồ sơ đăng ký trên toàn quốc, gồm 136 hồ sơ do các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc giới thiệu và 285 hồ sơ cá nhân tự ứng cử.

Hội đồng xét chọn không chỉ căn cứ vào số lượng người theo dõi hay mức độ nổi tiếng mà chú trọng chất lượng nội dung sáng tạo, giá trị giáo dục, tính định hướng, sức lan tỏa tích cực và những đóng góp thiết thực đối với cộng đồng. Chương trình cũng chọn những cá nhân có lượng người theo dõi chưa lớn nhưng có nội dung tích cực, câu chuyện truyền cảm hứng và đóng góp nổi bật.

100 đại biểu có tổng cộng hơn 76,3 triệu người theo dõi trên các kênh sáng tạo nội dung chính. Tổng lượt xem các sản phẩm nội dung số trong 12 tháng gần nhất đạt hơn 33,6 tỉ, tổng lượt tương tác hơn 1,36 tỉ.

Các nhà sáng tạo trẻ hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ du lịch, văn hóa, di sản, giáo dục, công nghệ đến lý tưởng cách mạng, truyền thông chính sách, tình nguyện, an sinh xã hội.

Không gian mạng là mặt trận trọng yếu nhất hiện nay

Về lý do tổ chức chương trình, anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, khẳng định, hoạt động này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công tác Đoàn hiện nay.

Anh Lê Hải Long phát biểu tại cuộc gặp mặt báo chí về chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Trước đây, việc tập hợp, giáo dục đoàn viên, thanh niên chủ yếu qua các phong trào trực tiếp. Nay bối cảnh học tập, lao động của người trẻ đã thay đổi, thời gian cho hoạt động trực tiếp bị hạn chế, trong khi phần lớn thanh niên sinh hoạt, tìm kiếm thông tin trên không gian mạng. Vì vậy, Đoàn cần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên lên môi trường số.

Theo anh Long, bên cạnh thông tin tích cực, không gian mạng vẫn tồn tại nhiều thông tin xấu độc tác động đến tư tưởng thanh niên. Với sứ mệnh là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, tổ chức Đoàn xác định không gian mạng là mặt trận trọng yếu nhất hiện nay.

Nếu trước kia Đoàn chỉ phối hợp qua báo chí chính thống, nay mỗi hoạt động đều rất cần sự cộng hưởng từ các nhà sáng tạo nội dung số trên TikTok, Facebook… Các chiến dịch như A50 "Tự hào Việt Nam" hay A80 "Hòa bình đẹp lắm" đạt gần 14 tỉ lượt tiếp cận đã khẳng định rõ vai trò này.

Do đó, chương trình mong muốn tạo môi trường giao lưu, kết nối hợp tác kinh tế, góp phần lan tỏa giá trị tích cực.

Dịp này, Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031 sẽ ra mắt với 100 thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực.